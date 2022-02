俄羅斯兵分三路攻烏克蘭 當局稱釀死傷包括平民

【有線新聞】

俄羅斯以導彈等武器對烏克蘭多個城市發動攻擊,地面部隊亦進入烏克蘭,導致多名平民傷亡。烏克蘭軍方指至少40名士兵陣亡,又聲稱擊斃50名俄軍。烏克蘭宣布跟俄羅斯斷交,西方多國譴責俄羅斯入侵。

烏克蘭炮火由凌晨延續至日間,據報俄軍直升機已逼近首都基輔,市內遭受多輪轟炸,防空警報不斷響起。國防部情報機關總部大樓外地面起火冒煙;基輔市面可見炮彈殘骸。

烏克蘭總統澤連斯基宣布全國進入緊急狀態,實施戒嚴,同時呼籲所有有能力的國民拿起武器抵抗。靠近俄羅斯邊境的第二大城市哈爾科夫都受到炮轟,市面上空可見濃煙,據報是軍事機場受襲,亦有報道指俄烏兩軍在當地爆發地面戰,當中有坦克損毀。

俄羅斯強調只針對軍事設施和防空系統發動攻勢,否認炮轟及導彈攻擊城鎮,但多地有民居中彈起火。烽火一路由東向內蔓延,西部亦有城市爆炸,有機場遭到轟炸。烏克蘭至少在東南北三面受敵,除了東部攻勢猛烈下有村落失守,俄軍亦分別循南面克里米亞以及北面白俄羅斯揮軍夾擊。

據報白俄軍隊正與俄軍一同越境進攻,白俄一方否認,而烏克蘭發放片段可見,有Z標記的俄軍軍車、坦克由克里米亞北上駛入烏克蘭,一路向腹地推進。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。