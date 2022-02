普京以基輔政權迫害烏東民眾為由出兵烏克蘭

【有線新聞】

俄羅斯連月以來強調無意入侵烏克蘭,最終仍然出兵,總統普京指授權軍隊特別行動,是應頓巴斯地區要求提供支援,目標是要保護頓巴斯人民,無意佔據烏克蘭領土。

普京表示:「現時的形勢急需我們堅定的行動,頓巴斯的人民共和國請求俄羅斯協助,行動目的是保護八年來受基輔政權侵害和屠殺的人民。」

俄羅斯總統普京發表電視演說,聲言出兵是為了保護頓巴斯地區人民,不是要佔領烏克蘭,呼籲烏克蘭軍人放下武器,承諾會允許他們安全離開。

普京指行動目的是要將烏克蘭「去軍事化」及「去納粹化」,又稱俄羅斯已經別無選擇,造成任何傷害的責任在於烏克蘭政府,又警告任何國家介入,將會引致前所未見的後果。

烏克蘭局勢自去年年底加劇以來,俄羅斯持續向鄰近烏克蘭邊境一帶增兵,但一直指無意入侵烏克蘭,強調他們所關注的是北約東擴問題,連月來多國斡旋和施壓,局勢不僅未有紓緩。

到今個星期初更急轉直下,俄羅斯指控烏克蘭軍方越境,親俄武裝亦指遭到烏克蘭政府軍炮轟。

普京周一宣布承認頓巴斯兩個親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克獨立,並稱會派部隊到兩地「維和」。

普京日前再次提到,北約軍事活動以及軍控體系遭到削弱,導致危險叢生,亦憂慮烏克蘭製造核武,指俄羅斯構建平等安全體系的呼籲,未獲回應,俄方會繼續發展軍事力量。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。