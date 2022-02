【KTSF】

冬季風暴導致全國週三超過1500班航班取消,其中AA美國航空公司受影響最大。

根據航班網站FlightAware,星期三全國超過1500航班取消,並且通報預測週四超過1000班航班也將取消。

其中AA美國航空公司受到的打擊最大,公司表示,本星期的風暴將對其運營產生重大的影響。

