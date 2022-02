【KTSF】

汽油價格持續上漲,而烏克蘭危機令問題惡化,預測汽油價格高的趨勢會持續下去。

根據美國汽車協會(AAA)的數據,全國平均油價為每加侖3.53美元,比上週漲了4美分,比去年同期漲了90美分,灣區不少地區每加侖汽油突破5元。

分析人士稱,如果俄羅斯入侵鄰國,將招致嚴厲的金融制裁作為報復,俄羅斯將從世界市場剋扣石油。

AAA表示,俄羅斯在石油生產方面僅次於美國和沙特,此舉將導致全球油價繼續上漲。

