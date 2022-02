【KTSF 黃恩光報導】

灣區星期四晚天氣持續寒冷,午夜到清晨時分,內陸地區氣溫低於華氏35度,至於什麼時候有機會再下雨。

現在看見的地圖,紅色的地區星期四晚很大機會氣溫會下跌到35度或以下,嚴寒警告在這些地區生效,包括北灣和東灣內陸地區,以及南灣聖荷西和Gilroy。

至於灣區沿海地區,例如東灣奧克蘭(屋崙)雖然不會那麼寒冷,但霜凍警示仍然生效,星期五開始回暖。

週末最高氣溫華氏60多度,星期六晚至星期日,北灣有機會下微雨,預測下星期三到星期四,灣區有機會下雨,但未確定下雨的機會有多大。

另外,氣象局指出,週末灣區海岸將出現大浪,好天氣下的海面看似平靜,但會忽然出現大浪,將岸邊的人捲走,海灘危險警示由星期六清晨5時至星期日下午1時生效。

