俄烏危機 中國立場尷尬（視頻）

中國和俄羅斯近期發表外交立場一致的共同聲明,但俄羅斯承認烏克蘭親俄地區的獨立,也導致強調領土完整的中國陷入尷尬的外交困境,政治觀察家如何解讀中國接下來會採取的立場。

有輿論認為,俄羅斯早前在烏克蘭邊境加派軍隊的舉動,是俄羅斯展示可以抗衡北約軍力的舉動,被西方視為侵略前兆。

隨著俄羅斯斷然宣布承認烏克蘭東部兩個親俄地區的獨立,甚至和2014年併吞克里米亞的舉動,都給一直強調主權獨立、領土完整的中國造成尷尬的外交場面。

舊金山大學歷史系教授Uldis Kruze說:「領土完整的理念,對中國非常重要,涉及西藏、香港、台灣和新疆議題,全都依靠領土完整和邊界主權的原則,烏克蘭的主權被任何一方挑戰,也把中國陷入一個困難的處境,雖然出手的是俄羅斯這個密友,但還是挑戰自己的原則。」

也有輿論指出,烏克蘭局勢給國際社會對中國的人權與東亞局勢減壓。

而面對目前易變的局勢,中國並沒有像美國一樣要國民離開烏克蘭,在烏克蘭的領事館也低調應對,但是中國在烏克蘭的投資項目也受到一定的衝擊。

Kruze說:「對中國最大的厲害關係,算是一帶一路項目的延續,習近平視這項目為他的主要工程,烏克蘭和歐洲也是非常重要的一部份,如果這個地區變成不穩定,也會威脅到中國和東、西歐的聯繫。」

而除了中國,烏克蘭局勢也給美國帶來問題,在未來的外交上,美國應該對抗俄羅斯勢力,還是中國的崛起。

