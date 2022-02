【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)更新新型肺炎疫苗接種第一與第二針之間相距時間的指引。

CDC更新疫苗接種相距時間的指引,更改後對某些人士來說,接種Moderna和Pfizer疫苗的第一與第二針之間,可以相隔最長8個星期。

根據之前的指引,打完Pfizer疫苗第一針後,3個星期接種第二針,如果是Moderna疫苗,接種第一針之後4個星期,可以接種第二針。

當局說,延長兩針之間的相隔時間,可能有助降低12至39歲男士患心肌炎的風險。

CDC表示,對於中度或嚴重免疫功能低的人,仍建議保持縮短接種兩劑疫苗之間的時間,讓體弱人士得到快速的保護。

