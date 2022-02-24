加州撥款5千萬元幫助微型小商業（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管疫情已經趨緩，有許多小商業尚未從疫情打擊中恢復過來，加州近日撥款五千萬元，專門幫助微型小商業，每位申請人可獲得2,500元補助，申請資格為何？又該怎麼申請？

這次加州的微型商業救助金計畫（California Micro Business Grant），援助對象是針對微型小商業，指的是員工在五人以下，而且年收入在五萬元以下的商業主，每位申請人可獲得2,500元，無須償還。

亞裔輔鄰社（Asian Inc.）加州小商業技術援助計劃黃文傑（Porter Wong）說：「他要2019年12月31號以前就開始運作，然後2019年到現在，每年的收入要少於五萬塊，這個收入是申請人的主要收入來源，還有他的員工，每年的全職員工，比方說2019年、2020年、2021年，他的全職員工要少於五個人，還有他的收入是受到新冠肺炎的影響。」

跟過去的救助計畫不同的是，這項救助金是由加州政府撥給各地的縣政府來發放。

黃文傑說：「加州政府是按照每個縣的人口普查的結果，就會有撥不同資金的錢去那個縣，到了縣以後就由縣來處理那個申請，或是那個縣會委託非牟利機構去申請。」

這項援助金從3月起會陸續開放申請，目前相關的資料不多，各個縣的申請日期，和具體規定可能有所不同。

黃文傑說：「比方舉個例子，聖塔克拉拉縣，它總共拿到240萬的撥款，它準備向875家小企業每家發放2500塊，然後San Mateo縣的話，它應該是在3月11號左右，就可以開始接受申請，所以大家3月開始要跑到自己商業所在的縣，去那個網站看是甚麼時候接受申請。」

申請所需文件方面，包括有照片的身份證明、合法營業執照，以及簽名的W9表格，值得注意的是，申請人必須過去沒有獲得加州小商業紓困金才能申請，但曾獲得聯邦的PPP計畫，或縣政府的援助計畫則不受影響，還是可以申請。

想了解更多詳情，可致電亞裔輔鄰社Asian Inc.黃文傑，電話是(650) 416-163。

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