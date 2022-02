加州撥款5千萬元幫助微型小商業（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管疫情已經趨緩,有許多小商業尚未從疫情打擊中恢復過來,加州近日撥款五千萬元,專門幫助微型小商業,每位申請人可獲得2,500元補助,申請資格為何?又該怎麼申請?

這次加州的微型商業救助金計畫(California Micro Business Grant),援助對象是針對微型小商業,指的是員工在五人以下,而且年收入在五萬元以下的商業主,每位申請人可獲得2,500元,無須償還。

亞裔輔鄰社(Asian Inc.)加州小商業技術援助計劃黃文傑(Porter Wong)說:「他要2019年12月31號以前就開始運作,然後2019年到現在,每年的收入要少於五萬塊,這個收入是申請人的主要收入來源,還有他的員工,每年的全職員工,比方說2019年、2020年、2021年,他的全職員工要少於五個人,還有他的收入是受到新冠肺炎的影響。」

跟過去的救助計畫不同的是,這項救助金是由加州政府撥給各地的縣政府來發放。

黃文傑說:「加州政府是按照每個縣的人口普查的結果,就會有撥不同資金的錢去那個縣,到了縣以後就由縣來處理那個申請,或是那個縣會委託非牟利機構去申請。」

這項援助金從3月起會陸續開放申請,目前相關的資料不多,各個縣的申請日期,和具體規定可能有所不同。

黃文傑說:「比方舉個例子,聖塔克拉拉縣,它總共拿到240萬的撥款,它準備向875家小企業每家發放2500塊,然後San Mateo縣的話,它應該是在3月11號左右,就可以開始接受申請,所以大家3月開始要跑到自己商業所在的縣,去那個網站看是甚麼時候接受申請。」

申請所需文件方面,包括有照片的身份證明、合法營業執照,以及簽名的W9表格,值得注意的是,申請人必須過去沒有獲得加州小商業紓困金才能申請,但曾獲得聯邦的PPP計畫,或縣政府的援助計畫則不受影響,還是可以申請。

想了解更多詳情,可致電亞裔輔鄰社Asian Inc.黃文傑,電話是(650) 416-163。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。