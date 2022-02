威善高提法案讓加州高等學府更易建宿舍（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州大學柏克萊分校上星期因為面對附近居民的法律訴訟,無法擴大校園,導致必須限制錄取新生人數,加州參議員威善高(Scott Wiener)提案,讓高等學府更加容易的興建學生和教師宿舍。

根據加州立法分析辦公室的統計,加州大學的所有學生當中,有5%目前無家可歸,要是加入住在酒店,或短期住屋的學生,這數字增加到16%。

而州立大學的學生中,就有10%無家可歸。

這意味著,兩個大學體系的765,000學生當中,有超過6萬學生無家可歸。

在社區大學方面,2019年的報告指出,有多達19%的學生過去的一年無家可歸。

去年秋天,加大和州大統計共有16,200名學生在宿舍等候名單上。

但要是這些學校要為學生和教職人員建居住宿舍的話,即使環境評估報告被接受,還是會面對一些社區人士引用加州環境質量法CEQA來阻止這些房屋發展項目。

威善高說:「當你為學生和教師建住屋,這是對環境最好的住屋工程,因為你能讓人們有機會步行上課或只需要短程通勤,但非常不幸的,我們一再見到,為學生和教師的住屋工程,因為面對訴訟而延誤。」

威善高提出的SB 886議案,將允許加大、州大和社區大學,為學生和教職人員建住屋的計劃,將不需要經過CEQA的多番審核,但是這些工程也需要聘用合格的工程人員執行,並且不能在一些如農地、濕地或火災風險高的地區,也不能拆除現有受到租金管制的住屋,或可負擔住屋。

SB886議案目前有州參、眾兩院的一些議員,和一些大學學生組織的支持。

