威善高提法案讓加州高等學府更易建宿舍（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州大學柏克萊分校上星期因為面對附近居民的法律訴訟，無法擴大校園，導致必須限制錄取新生人數，加州參議員威善高（Scott Wiener）提案，讓高等學府更加容易的興建學生和教師宿舍。

根據加州立法分析辦公室的統計，加州大學的所有學生當中，有5%目前無家可歸，要是加入住在酒店，或短期住屋的學生，這數字增加到16%。

而州立大學的學生中，就有10%無家可歸。

這意味著，兩個大學體系的765,000學生當中，有超過6萬學生無家可歸。

在社區大學方面，2019年的報告指出，有多達19%的學生過去的一年無家可歸。

去年秋天，加大和州大統計共有16,200名學生在宿舍等候名單上。

但要是這些學校要為學生和教職人員建居住宿舍的話，即使環境評估報告被接受，還是會面對一些社區人士引用加州環境質量法CEQA來阻止這些房屋發展項目。

威善高說：「當你為學生和教師建住屋，這是對環境最好的住屋工程，因為你能讓人們有機會步行上課或只需要短程通勤，但非常不幸的，我們一再見到，為學生和教師的住屋工程，因為面對訴訟而延誤。」

威善高提出的SB 886議案，將允許加大、州大和社區大學，為學生和教職人員建住屋的計劃，將不需要經過CEQA的多番審核，但是這些工程也需要聘用合格的工程人員執行，並且不能在一些如農地、濕地或火災風險高的地區，也不能拆除現有受到租金管制的住屋，或可負擔住屋。

SB886議案目前有州參、眾兩院的一些議員，和一些大學學生組織的支持。

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