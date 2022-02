美國制裁俄羅斯 全面封鎖兩大俄羅斯銀行

【有線新聞】

美國對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁,全面封鎖兩大俄羅斯銀行,切斷對方主權債務的西方融資渠道,同時制裁總統普京親信,回應俄羅斯承認烏東兩個親俄地區獨立。總統拜登表明只是第一波制裁行動。歐盟、加拿大及日澳等亦對俄實施經濟制裁。

被美國點名制裁的兩間俄羅斯大型金融機構,包括俄羅斯發展及外經貿銀行VEB,由俄羅斯聯邦政府全資擁有,資本直接來自政府預算,主力負責國內基建及海外發展。

另一間是俄羅斯十大銀行之一的工業通訊銀行PSB,屬國家指定國防交易的銀行,同時是俄國央行制定的其中一家有系統性價值財務機構。制裁亦包括旗下42間子公司。它們不能再與在美國或與美國機構做生意,在美國的資產亦會即時被凍結。

這兩大銀行涉及俄國政府及軍方,對俄羅斯經濟扮演重要角色,資產總值達數百億美元,現時遭美國全面封鎖,等同削弱俄羅斯在國際金融體系最根本運作。

美國表示是要防止俄方調動資源,對付烏克蘭。美國亦會限制由俄羅斯央行、財政部、國有基金在3月起發行的債券,切斷俄羅斯主權債務的西方融資渠道。同時制裁3名俄羅斯總統普身邊的高層及他們的親屬。

新一輪措施被視為美國對俄歷來最「辣」經濟制裁。美國總統拜登說目前只是第一步,若普京再有進一步行動會有更多制裁。

拜登說:「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始,普京正捏造理由以武力佔領更多領土。若再放任,這是俄羅斯自身責任,得獨力承擔。」拜登表示會盡量減少這波制裁對美國本土及國際的能源及油價影響。

歐盟亦通過首輪對俄制裁,涉及351名國家杜馬議員及27個俄國國防及銀行官員及實體,以限制俄羅斯在歐洲的財政市場活動。

加拿大的制裁則針對兩個「獨立」烏東地區兩間有國家背景的俄羅斯銀行和杜馬議員。澳洲及日本亦會對俄制裁。英國前一日已宣布制裁5間俄羅斯銀行及多名富商。德國則叫停北溪二號天然氣管道的管線認證。

