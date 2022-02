【KTSF】

美國目前的房價創下自1989年以來的新高。

根據衡量美國住宅房產價格的主要指標S&P CoreLogic Case-Shiller,全美去年的房價上漲了18.8%,專家表示,2021年全國各地都出現房價上漲,南部和東南部的漲幅最大,均超過25%。

Phoenix鳳凰城連續3年在12月獲得最高年度收益,Tampa坦帕位居第2,之後是邁阿密。

