南灣聖荷西警方週一拘捕一名男疑犯,他涉嫌與聖荷西及Milpitas市發生的數十宗商戶爆竊案有關,在其中一宗案件,整個犯案過程被監控攝錄機拍攝下來。

去年2月至今年2月,聖荷西警方調查了逾35宗商戶爆竊案,匪徒的犯案手法相似,都是打破前門的玻璃窗,再潛入店內偷走收銀機或現金,之後逃離現場,匪徒大多數時候是駕駛失車犯案。

聖荷西警方會同Milpitas市警方進行調查,懷疑43歲男子Andrew Deanda可能涉及多宗案件,他也涉嫌在Milpitas市犯下至少20宗爆竊案。

聖荷西警方於周一派員到Deanda於聖荷西的寓所將其拘捕,他目前在Santa Clara中央監獄被拘留,面臨44項爆竊、9項刑事毀壞等控罪。

