舊金山聯合校區向幾百名教職員發出初步解僱通知（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

面對巨大財政赤字的舊金山（三藩市）聯合校區，向幾百名教職員發出初步解僱通知，其中包括教師、助教、家庭聯絡員以及社工。

訪谷小學社工Yajaira Cuapio說：「學生和他們的家庭信任我，在最艱難的時刻向我求助，包括尋找最基本的物資，例如食物和居所，以及尋求精神健康服務，是現時極需要的。」

代表教師、助教、學校社工和家庭聯絡員的舊金山教師工會在校區外面召開記者會，抗議校區計劃裁員，其中包括在校區服務多年的教職員。

舊金山聯合校區發表聲明指出，校區面對結構性赤字，預測下個學年即是2022至23學年，赤字高達1億2千5百萬元，校區強調所發出的初步解僱通知，並非最終的解僱通知，教育委員會週二晚將商討有關裁員以及預算事宜。

教師工會表示，校區裁員，將不利於學生的教育，校區則表示，疫情之前，校區已經出現入不敷支的問題。

而學生人數下降導致撥款收入減少，更加深了赤字問題，校區的聲明指出，了解教職員面對的壓力，以及感到不確定，雖然校區會致力保留現有的勞動力，但有時候不能保留所有員工的職位。

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