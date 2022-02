舊金山聯合校區向幾百名教職員發出初步解僱通知（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

面對巨大財政赤字的舊金山(三藩市)聯合校區,向幾百名教職員發出初步解僱通知,其中包括教師、助教、家庭聯絡員以及社工。

訪谷小學社工Yajaira Cuapio說:「學生和他們的家庭信任我,在最艱難的時刻向我求助,包括尋找最基本的物資,例如食物和居所,以及尋求精神健康服務,是現時極需要的。」

代表教師、助教、學校社工和家庭聯絡員的舊金山教師工會在校區外面召開記者會,抗議校區計劃裁員,其中包括在校區服務多年的教職員。

舊金山聯合校區發表聲明指出,校區面對結構性赤字,預測下個學年即是2022至23學年,赤字高達1億2千5百萬元,校區強調所發出的初步解僱通知,並非最終的解僱通知,教育委員會週二晚將商討有關裁員以及預算事宜。

教師工會表示,校區裁員,將不利於學生的教育,校區則表示,疫情之前,校區已經出現入不敷支的問題。

而學生人數下降導致撥款收入減少,更加深了赤字問題,校區的聲明指出,了解教職員面對的壓力,以及感到不確定,雖然校區會致力保留現有的勞動力,但有時候不能保留所有員工的職位。

