在東灣Richmond市一家麥當勞的停車場發生令人震驚的路怒襲擊後,警方正在請求公眾,幫助識別被拍攝到的襲擊者。

案件發生在2月5日星期六下午12點15分左右,地點是MacDonald Avenue 2301號的麥當勞快餐店的停車場,一名坐在車上的婦女,指責一名母親帶著兩個年幼的兒子,在drive-thru線路上搶在她面前。

情況在一兩分鐘內迅速升級,這名女子開始對那位母親大喊大叫,然後跳下車,開始向她的車投擲水瓶,然後她回到自己車裡,再撞上了受害者的車。

據警方稱,當受害者的孩子們從車上看到時,襲擊者將受害者趕出停車場,然後停下來,下車並對受害者打了幾拳,然後開車離開。

受害者說,她仍然對發生的事情和自己的孩子經歷的創傷感到非常震驚,她還強調,施暴者必須被找到。

