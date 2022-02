香港增8674宗確診個案 再多43人離世

【有線新聞】

香港新增8,674宗新型肺炎確診,再創單日新高,多43名患者離世,即日起衞生署向患者發確診短訊時、會附有電子表格連結,供患者填寫資料,方便跟進。

確診人數再創單日新高,只有3宗是輸入個案。衞生防護中心說1月份時,超過5成個案均是來自葵青區,但現時已擴散到全港18區都有。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「比較多個案的首三區是深水埗、沙田及元朗,佔約百分之十至十二,其他地區都各自有個案,最低個案的地區有百分之二至三,個案都是數以百計。」

確診者太多,連帶追蹤也未能趕及,中心即日起發短訊予檢測陽性患者時,會附有電子表格連結,患者要以電子方式回覆,填寫個人及同住家人資料,以便安排入院或到隔離中心,中心說至今已收到過千個回覆。

至於死亡人數方面,多24名病人在周二病逝。其中21人超過65歲,其餘3名死者介乎52至59歲,全部有長期病患,包括糖尿病、肝硬化等。由於數據滯後,醫管局公布周日及周一再多19名病人離世,中心分析了其中102個死亡個案,當中只有7人曾接種疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「如果是未接種疫苗的人的百分比,染病後死亡率是0.54%,接種了疫苗是0.03%,相差了18倍,代表打針防止死亡機率很高。」

另外,醫管局加開兩間指定診所,分別是油麻地及長沙灣的賽馬會普通科門診診所治療輕症患者。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。