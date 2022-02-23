香港增8674宗確診個案 再多43人離世

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香港新增8,674宗新型肺炎確診，再創單日新高，多43名患者離世，即日起衞生署向患者發確診短訊時、會附有電子表格連結，供患者填寫資料，方便跟進。

確診人數再創單日新高，只有3宗是輸入個案。衞生防護中心說1月份時，超過5成個案均是來自葵青區，但現時已擴散到全港18區都有。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「比較多個案的首三區是深水埗、沙田及元朗，佔約百分之十至十二，其他地區都各自有個案，最低個案的地區有百分之二至三，個案都是數以百計。」

確診者太多，連帶追蹤也未能趕及，中心即日起發短訊予檢測陽性患者時，會附有電子表格連結，患者要以電子方式回覆，填寫個人及同住家人資料，以便安排入院或到隔離中心，中心說至今已收到過千個回覆。

至於死亡人數方面，多24名病人在周二病逝。其中21人超過65歲，其餘3名死者介乎52至59歲，全部有長期病患，包括糖尿病、肝硬化等。由於數據滯後，醫管局公布周日及周一再多19名病人離世，中心分析了其中102個死亡個案，當中只有7人曾接種疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「如果是未接種疫苗的人的百分比，染病後死亡率是0.54%，接種了疫苗是0.03%，相差了18倍，代表打針防止死亡機率很高。」

另外，醫管局加開兩間指定診所，分別是油麻地及長沙灣的賽馬會普通科門診診所治療輕症患者。

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