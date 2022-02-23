全美新型肺炎確診數字續降 今秋或需打第4針（視頻）

February 23, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

全美新型肺炎確診、住院、死亡數字持續下降，有高級衛生官員說，疫苗和加強針將會有助保持這股趨勢，而第4針新型肺炎疫苗將會在今個秋季建議使用。

全國的疫情最新的確診數字，比起上週下降42%，聯邦食品及藥物管理局（FDA）正不斷監控有關數據，以決定健康的成年人應否接種，以及何時接種第4針。

布朗大學公共衛生副院長Megan Ranney說:「很多人預料在未來幾年，將會每年接種一針疫苗，就好像流感疫苗一樣。」

其他國家，例如以色列和瑞典，則已經讓長者接種第4針疫苗，在美國，FDA官員說，第4針新型肺炎疫苗可能會在今年秋季施打，目前聯邦疾控中心（CDC）暫時沒建議民眾打第4針，但是CDC的更新指引，似乎建議那些免疫系統弱的人士去接種Moderna或Pfizer第4針。

Ranney說:「如果你是免疫力弱人士，就應該接種第4針疫苗，因為他們的身體比其他人產生更少的保護力。」

至今美國約有65%人口已接種完整疫苗，當中只有28%打了加強針，但目前的接種速度，是推行疫苗接種計劃以來最慢，衛生官員表示，需要繼續關注並提高接種率。

Ranney說:「我們需要使3分1未打針的美國人接種疫苗，至於打了首兩針的人，尤其是50歲以上的人，今天就要去打加強針。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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