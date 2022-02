全美新型肺炎確診數字續降 今秋或需打第4針（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全美新型肺炎確診、住院、死亡數字持續下降,有高級衛生官員說,疫苗和加強針將會有助保持這股趨勢,而第4針新型肺炎疫苗將會在今個秋季建議使用。

全國的疫情最新的確診數字,比起上週下降42%,聯邦食品及藥物管理局(FDA)正不斷監控有關數據,以決定健康的成年人應否接種,以及何時接種第4針。

布朗大學公共衛生副院長Megan Ranney說:「很多人預料在未來幾年,將會每年接種一針疫苗,就好像流感疫苗一樣。」

其他國家,例如以色列和瑞典,則已經讓長者接種第4針疫苗,在美國,FDA官員說,第4針新型肺炎疫苗可能會在今年秋季施打,目前聯邦疾控中心(CDC)暫時沒建議民眾打第4針,但是CDC的更新指引,似乎建議那些免疫系統弱的人士去接種Moderna或Pfizer第4針。

Ranney說:「如果你是免疫力弱人士,就應該接種第4針疫苗,因為他們的身體比其他人產生更少的保護力。」

至今美國約有65%人口已接種完整疫苗,當中只有28%打了加強針,但目前的接種速度,是推行疫苗接種計劃以來最慢,衛生官員表示,需要繼續關注並提高接種率。

Ranney說:「我們需要使3分1未打針的美國人接種疫苗,至於打了首兩針的人,尤其是50歲以上的人,今天就要去打加強針。」

