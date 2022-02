Cupertino有家長發起簽名請願活動促罷免三教委（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山選民上週成功罷免三名學區教育委員,現在南灣Cupertino市也有家長正在發起罷免三名學區委員的簽名請願活動,原因是甚麼呢?

一個稱為Recall CUSD Board的家長組織,發起罷免三名Cupertino學區委員的簽名請願活動,被點名的包括Sylvia Leong、Phyllis Vogel和Lori Cunningham,罷免行動引起Cupertino副市長趙良方(Liang-Fang Chao)關注。

趙良方說:「起因主要是因為Cupertino這次要關三所學校,很多的家長,而且他們選擇的這其中兩所,其中兩所學校是原來學生幾乎是四百多人的甚至六百人,那家長就覺得好像對他們的學校很不公平,所以一直在反對。」

Cupertino去年十月決定關閉Meyerholz小學和Regnart小學,並將Muir小學併入其他學校,趙良方指出,受到疫情影響,很多家長無法面對面和學區委員溝通,在關校議題上沒有機會表達意見,學區會議也沒有讓家長出席,積壓的民憤只能用罷免表達,趙良方強調,她是以市民身份表達支持。

趙良方說:「我是支持他們這個行動,另外一個很重要的原因就是,我覺得我們民選官員選出來,我們並不是說,我們選出來了就代表民眾,實際上我們只是幫民眾表達聲音而已。」

不過另一名華裔市議員魏虹(Hung Wei),則從校區財政的角度反對這個罷免行動。

魏虹說:「我是非常坦白,我是不支持的,我希望這些家長,心裡有不滿我知道,可是你要注意到整個學區的財務問題,然後怎麼樣運行。」

不僅關校問題引發家長抗議,罷免發起組織也在推特上發布對校區的諸多不滿,包括這張照片引發不少關注,顯示一群小學二年級學生坐在地上吃東西,每一口的間隔還要戴口罩,認為孩子們遭到動物般對待。

趙良方說:「其實Cupertino一直就是這樣,因為地方不夠,所以孩子們甚至在疫情之前,都是在地上吃飯,只是現在在地方吃飯,每個人之間都要有固定距離,還不能互相移動。」

本台也針對罷免行動致電Cupertino聯合校區,不過尚未獲得回應。

