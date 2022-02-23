Cupertino有家長發起簽名請願活動促罷免三教委（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山選民上週成功罷免三名學區教育委員，現在南灣Cupertino市也有家長正在發起罷免三名學區委員的簽名請願活動，原因是甚麼呢？

一個稱為Recall CUSD Board的家長組織，發起罷免三名Cupertino學區委員的簽名請願活動，被點名的包括Sylvia Leong、Phyllis Vogel和Lori Cunningham，罷免行動引起Cupertino副市長趙良方（Liang-Fang Chao）關注。

趙良方說：「起因主要是因為Cupertino這次要關三所學校，很多的家長，而且他們選擇的這其中兩所，其中兩所學校是原來學生幾乎是四百多人的甚至六百人，那家長就覺得好像對他們的學校很不公平，所以一直在反對。」

Cupertino去年十月決定關閉Meyerholz小學和Regnart小學，並將Muir小學併入其他學校，趙良方指出，受到疫情影響，很多家長無法面對面和學區委員溝通，在關校議題上沒有機會表達意見，學區會議也沒有讓家長出席，積壓的民憤只能用罷免表達，趙良方強調，她是以市民身份表達支持。

趙良方說：「我是支持他們這個行動，另外一個很重要的原因就是，我覺得我們民選官員選出來，我們並不是說，我們選出來了就代表民眾，實際上我們只是幫民眾表達聲音而已。」

不過另一名華裔市議員魏虹（Hung Wei），則從校區財政的角度反對這個罷免行動。

魏虹說：「我是非常坦白，我是不支持的，我希望這些家長，心裡有不滿我知道，可是你要注意到整個學區的財務問題，然後怎麼樣運行。」

不僅關校問題引發家長抗議，罷免發起組織也在推特上發布對校區的諸多不滿，包括這張照片引發不少關注，顯示一群小學二年級學生坐在地上吃東西，每一口的間隔還要戴口罩，認為孩子們遭到動物般對待。

趙良方說：「其實Cupertino一直就是這樣，因為地方不夠，所以孩子們甚至在疫情之前，都是在地上吃飯，只是現在在地方吃飯，每個人之間都要有固定距離，還不能互相移動。」

本台也針對罷免行動致電Cupertino聯合校區，不過尚未獲得回應。

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