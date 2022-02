【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過40多天乾旱天氣之後終於下雨,部分地區還下冰雹。

這是南灣Milpitas下冰雹的片段,一股來自阿拉斯加的冷鋒,導致灣區氣溫驟降,週一晚還下雨,終止為期45日連續不下雨的紀錄。

國家氣象局表示,今次降雨不多,舊金山(三藩市)市中心地區錄得0.04吋降雨,東灣奧克蘭(屋崙)0.03吋,南灣聖荷西0.01到0.02吋。

Sierra山區部分地區出現將近一英尺降雪,氣象局對北灣和內陸地區發出嚴寒警告,由星期三凌晨2時到星期五早上9時為止,預測週三週四深夜和清晨時分將非常寒冷,部分地區最低氣溫低於冰點。

當局呼籲大家關心長者,嚴寒天氣也會損害戶外植物,以及導致水管裡的水結冰,破壞室外的水管。

