國家氣象局對灣區大部分地區發出嚴寒警告

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區受寒冷天氣影響,國家氣象局對大部分地區發出嚴寒警告或霜凍預警,預測週三晚深夜至週四清晨時分氣溫最低,是本星期最寒冷的。

國家氣象局對灣區發布霜凍警示和嚴寒警告,北灣Santa Rosa週三早上氣溫降至華氏25度,打破了2007年和2019年29度的同日最低氣溫記錄。

灣區以南Santa Cruz山區,Monterey Bay和北灣沿海地區的霜凍警示已生效,嚴寒警告的涵蓋範圍包括北灣、東灣、南灣內陸、中部海岸地區,星期三、四、五深夜至早晨時分生效。

出現嚴寒天氣的城市包括聖荷西、Gilroy、Concord、Livermore、Santa Rosa和Napa等,從星期三晚開始,這些地區的夜間和早晨最低氣溫可能會降到25到30度左右。

氣象局預測,星期四上午將是最冷的一天,部分地區氣溫將降至25度左右,當局提醒大家,需要多添衣物,留在室內,檢查好屋內暖氣設施,同時寒冷氣溫可能會導致農作物死亡,並破壞未受保護的室外管道。

如果家中有寵物的話,就在晚上帶牠們返回室內。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。