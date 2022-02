歐美批評俄違反國際法 美國率先宣布制裁

【有線新聞】

國際社會譴責俄羅斯違反國際法,聯合國安理會召開緊急會議,美國率先頒下制裁令,叫停與兩個烏東地區的貿易,稍後將同歐盟、英國等盟友公布對俄羅斯實施新一輪制裁,中方呼籲各方克制。

聯合國安理會在俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立後8小時,就召開緊急會議。

會上美國譴責俄羅斯公然撕毀明斯克協議,批評俄方透過「維和部隊」,向烏東兩區派遣部隊是「無稽」,明顯只為進一步入侵烏克蘭製造藉口,不只危害烏克蘭。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德說:「俄方行動會對烏克蘭、歐洲以至全球帶來可怕後果。沒有人可袖手旁觀,攻打烏克蘭等同攻擊聯合國所有成員的主權及聯合國憲章,會有迅速及嚴重後果。」

美國率先以行政手段制裁兩個烏東「獨立」地區,禁止美國人出口商品、服務或技術到當地,亦不准美國人投資當地或與當地人做生意等。

俄羅斯則指,各國代表在安理會的發言是「口頭攻擊」,批評烏克蘭在西方支持下變得好戰、破壞停戰協議,強調烏東兩個「獨立」地區的人均是親俄,俄方不容許頓巴斯地區發生大屠殺,對外交仍持開放態度。

中方則呼籲各方克制,中國常駐聯合國代表張軍說:「中方高度關注烏克蘭局勢的最新發展,呼籲有關各方繼續開展對話協商,在平等和相互尊重的基礎上,尋求解決彼此關切的合理方案。」

中國外長王毅之後與美國國務卿布林肯通電話,說烏克蘭局勢正趨於惡化,演變至今,與新明斯克協議遲遲未能有效執行有關,中方認為任何國家的合理安全關切都應得到尊重,而聯合國憲章的宗旨和原則亦應當得到維護,會繼續按照事情本身的是非曲直與各方接觸。

同日外交部記者會,發言人被多番追問中方如何看待俄羅斯行動,會否承認烏東兩個地區的獨立地位,發言人均只是重申王毅的說法,主張通過談判化解分歧,避免局勢繼續升級。

