普田簽署法令承認烏克蘭東部兩地區為獨立國家

【KTSF 張麗月報導】

俄羅斯總統普田已經簽署法令,正式承認烏克蘭東部兩個親俄分離份子控制的地區為獨立國家,普田也下令派遣維持和平部隊進駐這兩個國家,對於普田這個舉動,西方國家反應激烈,其中總統拜登就簽署行政命令,限制美俄之間的貿易。

俄羅斯總統普田發表全國電視講話時表示,即時承認烏克蘭東部地區,由親俄份子控制的兩個自稱是共和國頓涅茨克和盧甘斯克的獨立和主權,意味著俄國可以藉此派兵和武器到這兩個地區。

普田也下令國防部長派遣俄國維持和平部隊進駐烏東這兩個地區。

西方國家一直以來都警告俄國,不要承認烏東這兩個地區,因為擔心會損害該地區的和平,因此普田的舉動,惹來西方強烈反應。

美國和歐洲領袖齊聲譴責普田的舉動,好似英國就表示,將於稍後公布對俄國實施額外新的制裁措施,英國外長指莫斯科違反了國際法,也等於侵犯烏克蘭的主權。

聯合國和北約秘書長也分別譴責普田的決定,承認頓涅茨克和盧甘斯克為兩個獨立國家,違反了明斯克協議,無助解決衝突。

他們又說,支持烏克蘭的主權和領土完整,並且催促莫斯科停止挑起衝突,以及選擇外交途徑解決紛爭。

