舊金山農曆新年大巡遊為華埠帶來兩年來最旺週末

因疫情停辦一年的舊金山(三藩市)農曆新年大巡遊週六舉行,吸引大批人潮沿途觀賞,亦為華埠帶來自2020年3月以來最旺的週末。

停辦一年,今年復辦的農曆新年大巡遊吸引大批民眾,在長達1.3英里的巡遊路線沿途觀看,一起慶祝虎年,虎虎生威。

有民眾表示,很開心大巡遊復辦,他們已打齊針,很高興終於出來和大家一起慶祝。

亦有首次出來觀看巡遊的人,對以虎年為主題的花車很感興趣。

舊金山農曆新年大巡遊是全美最大型的夜間巡遊,今年影星吳彥祖和李小龍的女兒李香凝都有參加巡遊,兩人都積極發聲反對仇恨亞裔。

有民眾認為,在仇視亞裔事件仍在發生之際,很開心能夠見到這麼多人走出來,慶祝亞裔文化。

有人認為疫情加上仇視事件,過去兩年重創舊金山華埠的經濟,人流大減導致不少商店倒閉。

有商戶說,之前就好像鬼城一樣,無人去華埠,但週六人流大增,是疫情以來生意最好的一天。

大巡遊加上街會,這個週六華埠人頭湧湧的情況重現,餐館滿座,有些排隊人龍更排到出門口。

有商戶表示,近兩年來都未見過有這麼多人到華埠,更說笑指希望每個週末都有街會。

