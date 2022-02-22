舊金山農曆新年大巡遊為華埠帶來兩年來最旺週末

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因疫情停辦一年的舊金山（三藩市）農曆新年大巡遊週六舉行，吸引大批人潮沿途觀賞，亦為華埠帶來自2020年3月以來最旺的週末。

停辦一年，今年復辦的農曆新年大巡遊吸引大批民眾，在長達1.3英里的巡遊路線沿途觀看，一起慶祝虎年，虎虎生威。

有民眾表示，很開心大巡遊復辦，他們已打齊針，很高興終於出來和大家一起慶祝。

亦有首次出來觀看巡遊的人，對以虎年為主題的花車很感興趣。

舊金山農曆新年大巡遊是全美最大型的夜間巡遊，今年影星吳彥祖和李小龍的女兒李香凝都有參加巡遊，兩人都積極發聲反對仇恨亞裔。

有民眾認為，在仇視亞裔事件仍在發生之際，很開心能夠見到這麼多人走出來，慶祝亞裔文化。

有人認為疫情加上仇視事件，過去兩年重創舊金山華埠的經濟，人流大減導致不少商店倒閉。

有商戶說，之前就好像鬼城一樣，無人去華埠，但週六人流大增，是疫情以來生意最好的一天。

大巡遊加上街會，這個週六華埠人頭湧湧的情況重現，餐館滿座，有些排隊人龍更排到出門口。

有商戶表示，近兩年來都未見過有這麼多人到華埠，更說笑指希望每個週末都有街會。

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