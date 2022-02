俄羅斯總統普京承認烏東兩地獨立後局勢惡化

【有線新聞】

俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部兩個親俄地區獨立後,要求國會授權派兵海外,但早前有傳俄軍已進入烏東地區,令局勢急劇惡化。烏克蘭促請俄方盡快由其領土撤走部隊,又正蘊釀與對方斷交。

俄羅斯下令軍隊到烏克蘭東部「維和」後,多輛坦克、裝甲車周二早上到了頓涅茨克周邊。裝甲車印有「Z」字樣,可能屬於同一戰鬥隊伍。

頓涅茨克親俄武裝領袖證實俄軍已越過邊界,並在當地北部和西部就位,又聲稱俄軍最終可能協助實施邊境管制,類似2008年俄羅斯和格魯吉亞戰事期間對北奧塞梯等地採取的措施。

與此同時,烏克蘭軍方和親俄武裝在頓涅茨克和盧甘斯克激烈衝突,有發電廠冒煙。烏克蘭東部局勢自當地周一起急劇惡化,俄羅斯總統普京簽署法令,承認烏克蘭東部兩個親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家,並與兩地領袖簽署為期十年的友好、合作和互助協議,下令軍方派遣部隊到當地執行維和任務。

國家杜馬翌日迅速批准友好條約,根據協議,俄羅斯承認對方邊界、軍事合作以及共同防禦,又容許俄軍在當地建立基地。

克里姆林宮指,邊界以親俄武裝控制地區作準,但親俄武裝領袖就認為莫斯科是承認整個頓涅茨克和盧甘斯克州的原有界線,又指遲些會解決那些不受武裝控制的範圍。

烏克蘭拒絕承認兩地獨立,要求莫斯科立即由領土撤軍。總統澤連斯基又召回派駐莫斯科的臨時代辦;他稱收到外交部提請,切斷與莫斯科的外交關係,正考慮斷交的可能性。

