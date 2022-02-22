華裔媽媽透過簡單巧思 用紅包袋做金魚吊飾（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

過完年了，您家中是否有一些紅包袋，不知該如何重新利用？有華裔媽媽透過簡單的巧思，將紅包袋做成金魚吊飾，象徵年年有餘。

過年小朋友最高興的就是拿到紅包，不過象徵幸運的紅包袋，該怎麼處理往往也傷腦筋。

王延齡說:「小朋友看到紅包都很高興，把裡面東西都拿走，紅包就丟了就不要，我們把紅包再來利用，我們給他做金魚，做個很可愛的手工藝。」

南灣僑教中心的義工王淑梅，正在向王延齡學做紅包金魚吊飾，拿任何一種紅包袋都可以，記得封口要封好，今年是虎年，王延齡用虎年紅包為大家示範。

王延齡說:「把它對折，對折，對折好，一定要封口的地方對折，然後我們把它剪一個嘴巴，好現在就開始剪魚身，胖魚瘦魚都沒關係，拿起剪刀大膽得剪下去。」

剪得不好沒關係，可以事後修飾，接著就是魚的身體，從魚身剖開剪到中間，如果要做成吊飾，就在這時候用打洞機，在靠近嘴巴的地方打個洞。

王淑梅說:「你打開來以後，你不是有四個角尖尖的，那你這兩個對折，這兩個一對折它就會鼓起來了。」

兩邊對折突起來之後，尾巴對齊，一隻胖嘟嘟的金魚就成形了，要放鈴鐺的話，就在這時候放進金魚的肚子，再將尾巴黏起來，並用釘書機釘下去，便基本完成。

最後再做一些裝飾，有工具的話就用小珠子，為金魚做眼睛，沒有工具可以用簽字筆，為金魚畫上眼睛，並在魚嘴巴塗色。

前北加州南灣台灣同鄉會會長王淑梅說:「因為小朋友你看嘛，他如果拿到這個，他回家也可以送給爸爸媽媽，你也可以吊在聖誕樹上，而且你還可以寫上，你的願望在後面很好，還有一個小鈴鐺非常好，可以吊起來。」

您學會了嗎？下次收到紅包袋，不妨試做看看，既環保又能討個吉利。

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