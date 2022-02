華裔媽媽透過簡單巧思 用紅包袋做金魚吊飾（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

過完年了,您家中是否有一些紅包袋,不知該如何重新利用?有華裔媽媽透過簡單的巧思,將紅包袋做成金魚吊飾,象徵年年有餘。

過年小朋友最高興的就是拿到紅包,不過象徵幸運的紅包袋,該怎麼處理往往也傷腦筋。

王延齡說:「小朋友看到紅包都很高興,把裡面東西都拿走,紅包就丟了就不要,我們把紅包再來利用,我們給他做金魚,做個很可愛的手工藝。」

南灣僑教中心的義工王淑梅,正在向王延齡學做紅包金魚吊飾,拿任何一種紅包袋都可以,記得封口要封好,今年是虎年,王延齡用虎年紅包為大家示範。

王延齡說:「把它對折,對折,對折好,一定要封口的地方對折,然後我們把它剪一個嘴巴,好現在就開始剪魚身,胖魚瘦魚都沒關係,拿起剪刀大膽得剪下去。」

剪得不好沒關係,可以事後修飾,接著就是魚的身體,從魚身剖開剪到中間,如果要做成吊飾,就在這時候用打洞機,在靠近嘴巴的地方打個洞。

王淑梅說:「你打開來以後,你不是有四個角尖尖的,那你這兩個對折,這兩個一對折它就會鼓起來了。」

兩邊對折突起來之後,尾巴對齊,一隻胖嘟嘟的金魚就成形了,要放鈴鐺的話,就在這時候放進金魚的肚子,再將尾巴黏起來,並用釘書機釘下去,便基本完成。

最後再做一些裝飾,有工具的話就用小珠子,為金魚做眼睛,沒有工具可以用簽字筆,為金魚畫上眼睛,並在魚嘴巴塗色。

前北加州南灣台灣同鄉會會長王淑梅說:「因為小朋友你看嘛,他如果拿到這個,他回家也可以送給爸爸媽媽,你也可以吊在聖誕樹上,而且你還可以寫上,你的願望在後面很好,還有一個小鈴鐺非常好,可以吊起來。」

您學會了嗎?下次收到紅包袋,不妨試做看看,既環保又能討個吉利。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。