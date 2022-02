舊金山上週特別選舉 官員指是美國華裔歷史性勝利（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

上星期二的舊金山(三藩市)特別選舉,選民以壓倒性票數罷免三名教育委員會成員,究竟是什麼促使亞裔選民站出來投票,和這對未來的選舉意味著什麼?

在特別選舉當中,選民以超過七成的贊成票罷免三名教育委員,盧佩斯、高勵思和莫力加,市長布里德將委任新的教育委員填補他們餘下的任期,這次選舉,亞裔的家長扮演重要角色,舊金山華裔選民教育委員會行政主任李志威(David Lee)認為,今次的罷免選舉,對美國華裔來說是歷史性的勝利,亦是史無前例。

李志威說:「我們的數據顯示,某些選區的亞裔選民的投票率增加了15%到20%,特別舊金山西邊的選區,亞裔和華裔的投票率比全市高出15個百分點,對出來投票的華裔和亞裔來說是歷史性的勝利。」

李志威表示,今次選舉亞裔選民及移民選民站出來投票的人數特別多,是因為選民對城市的發展方向感到沮喪和憤怒,例如對校區採取的方向,特別是教委倉促決定更改Lowell高中的入學制度,和在疫情期間重開學校的問題,以及高勵思曾發表過歧視亞裔的社交媒體言論,亦激怒亞裔選民,從而令到社區希望市府及領導層可以承擔責任。

李志威又指,罷免成功後的下個著眼點,就是市長會怎樣做。

李志威說:「所以現在所有的目光都集中在市長布里德身上,看看她是否聽到了亞裔和華裔的聲音,以及她將如何任命三位教委的替補人選,所有這一切都將在接下來的幾週內發生,整個城市甚至全國許多人,都在關注布里德接下來會做什麼。」

李志威又指希望經過今次選舉後,華裔和亞裔美國人會更有動力參與選舉,因為今次大家看到,他們的選票真的很重要,當他們出去投票時,可以作出改變。

他形容,這次選舉就像舊金山一場政治地震,同時對政客來說亦都是一個警示。

