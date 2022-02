示威者不滿奧克蘭校區關校決定 到教委主席家抗議（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)聯合校區教育委員會開會決定關閉幾間學校,引發爭議,會議結束之後,示威者去到奧克蘭教育委員會主席Gary Yee的住宅外面示威,有人作出破壞行為。

76歲的Yee說,上星期五晚會議結束後不久,一群示威者去到他位於Oakland Hills的家外面抗議,有人打破了住宅前面的一個窗門。

Yee說:「晚上11時半聽到了哨子聲和響咹聲。」

當時Yee和他的妻子在附近散步回來後,在遠處等待示感者離開。

Yee說:「當我接近我家時,有兩個人,從陰暗處走出來向我對質,這讓我有點擔心,我們就走開了。」

後來他發現了被人打碎窗門,也有人破壞了車庫上方的一個感光設備。

Yee說:「我承認覺得害怕,有人可能因為我在會議上的說話,而被激怒及做出魯莽的舉動。」

Yee和大多數教委投票決定關閉三間學校,合併另外兩間學校。

他說學區正面臨約4,000萬美元的結構性赤字,奧克蘭聯合校區表示,過去20年校區流失了1.5萬名學生,造成學校過多。

校區的首席預算官指出,奧克蘭聯合學區約有80間學校,有33,000名學生,對比Fremont聯合學區有42間學校,服務34,000名學生,聖荷西聯合學區有41間學校,服務約3萬名學生。

Yee說:「我們有些小學有將近700名學生,而有些小學只有大約100名學生。」

反對人士表示,關閉學校主要影響了低收入的非洲裔和拉美裔社區的學生,他們認為校區的預算管理不善,應該在其他地方削減,而不是關閉學校。

到目前為止,還沒有人表示對破壞行為負責,許多反對學校關閉的人也表示,雖然他們不同意主席Yee的投票決定,但都認為這種破壞行為是錯誤。

奧克蘭聯合學區表示,本學年結束後,將關閉三間學校,合併兩間學校,學區明年仍可能考慮關閉和合併更多的學校。

