奧克蘭華埠父子遭男子毆打及種族辱罵

【KTSF】

在本月稍早,在奧克蘭(屋崙)華埠一對父子遭到一名男子對他們大叫種族辱罵以及毆打,短片首次曝光。

短片中顯示,一名嫌疑人在2月11日下午1點左右,行到Webster附近的第9街,並行近一家人的身邊,與父母同行的受害者指,這名男子開始從後面大叫種族歧視的言語,然後受害者就同嫌疑人說別管他。

就在那時,疑犯該名男子開始打他,在片段中戴著棒球帽和口罩的受害人76歲的父親試圖干預,但嫌疑人將他推倒在地。

守護奧克蘭華埠的東灣台山同鄉會社安隊當時在該區巡邏,成功攔下一輛經過的警車,其後警察拘捕了疑犯。

奧克蘭警方表示,以虐待老人和毆打罪名逮捕了嫌疑人,一名執法部門的消息人士表示,嫌疑人曾因無端襲擊他人而被捕,目前正在緩刑期中,他之前亦曾因無端襲擊被Alameda縣治安官辦公室逮捕。

當局尚未公佈嫌疑人的身份,而受害者說他情況良好,只是受了一些輕傷。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。