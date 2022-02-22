Abbott部分配方奶粉需回收 家長急尋替代品（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

由於有3名嬰兒住院和1名嬰兒死亡，聯邦食品及藥物管理局（FDA）上週提醒家長，避免購買和使用一些Abbott配方奶粉，召回過後一些家長爭先恐後尋找奶粉替代品，但看起來似乎很難。

Elizabeth Coco的4歲兒子，一直在吃的Abbott營養配方奶粉，這次也在召回之列。

Coco說:「我們不得不選擇讓他在周五晚上餓著肚子上床睡覺，因為我們沒有別的辦法，我們沒有別的東西可以給他。」

兒子使用的配方奶粉，是針對他復雜的醫療狀況所需要的配方，Coco和其他父母都為此感到不安。

Coco說:「好生氣，這太可怕了，我不明白在這麼大的國家，擁有如此多的金融、房地產和工業資源，卻只有一個製造商在一個工廠裡，可以為這些孩子製造這些配方奶粉，讓我吃驚的是，公司對我們的回應是，我們很抱歉給您的家人帶來的不便，這太無語了，我孩子的存活，有沒有最終住院接受營養治療，這不是什麼不方便。」

Claire Rowan 16歲的兒子也有相似的情況。

Rowan說:「他基本上對幾乎所有食物都過敏，我們只能指望這些奶粉了，你不能只是說我們可以去雜貨店，可以嘗試不同類型的配方奶粉 ，要知道我家裡可能有62罐營養品，現在被認為是不安全的，我很感激人們發現這個問題，我也為因此而遭受悲劇的家庭感到心碎。」

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