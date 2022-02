Abbott部分配方奶粉需回收 家長急尋替代品（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

由於有3名嬰兒住院和1名嬰兒死亡,聯邦食品及藥物管理局(FDA)上週提醒家長,避免購買和使用一些Abbott配方奶粉,召回過後一些家長爭先恐後尋找奶粉替代品,但看起來似乎很難。

Elizabeth Coco的4歲兒子,一直在吃的Abbott營養配方奶粉,這次也在召回之列。

Coco說:「我們不得不選擇讓他在周五晚上餓著肚子上床睡覺,因為我們沒有別的辦法,我們沒有別的東西可以給他。」

兒子使用的配方奶粉,是針對他復雜的醫療狀況所需要的配方,Coco和其他父母都為此感到不安。

Coco說:「好生氣,這太可怕了,我不明白在這麼大的國家,擁有如此多的金融、房地產和工業資源,卻只有一個製造商在一個工廠裡,可以為這些孩子製造這些配方奶粉,讓我吃驚的是,公司對我們的回應是,我們很抱歉給您的家人帶來的不便,這太無語了,我孩子的存活,有沒有最終住院接受營養治療,這不是什麼不方便。」

Claire Rowan 16歲的兒子也有相似的情況。

Rowan說:「他基本上對幾乎所有食物都過敏,我們只能指望這些奶粉了,你不能只是說我們可以去雜貨店,可以嘗試不同類型的配方奶粉 ,要知道我家裡可能有62罐營養品,現在被認為是不安全的,我很感激人們發現這個問題,我也為因此而遭受悲劇的家庭感到心碎。」

