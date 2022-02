多國落實制裁俄羅斯 英凍結俄銀行及富商資產

【有線新聞】

西方威脅制裁俄羅斯逐步落實,繼美國早前全面禁止烏東兩地的貿易,英國宣布制裁5間俄羅斯銀行及3名富商,凍結他們在英國的資產。德國則叫停北溪二號天然氣管道的認證工作,以配合歐盟內外的制裁,普京則指不會中斷對歐洲供氣。

已脫歐的英國較歐盟先行一步列出制裁措施,首相約翰遜批評俄羅斯總統普京明目張膽地違反協議,否定烏克蘭的合法國家地位,為全面攻打烏克蘭製造藉口;宣布進一步增兵周邊的東歐國家,指保衛北約盟友責無旁貸,又公布制裁多間俄羅斯銀行及多名富商,凍結他們在英國的資產,並強調暫時只是制裁第一波。

歐盟主要成員德國亦率先採取應對措施;歐洲多國均依靠俄羅斯提供天然氣,美國等認為新建的北溪二號天然氣管道,或只會加劇情況,一直抗拒放棄管線的德國宣布叫停管線認證;總理朔爾茨批評俄羅斯違反國際法,不會接納承認兩個烏東地區獨立,並將再評估更多元化的能源供應。

歐盟官員亦開始磋商具體措施,不屬於歐盟的挪威表明將加入相關制裁行動,消息指制裁將包括四個部份內容。有官員提議制裁俄羅斯國家杜馬所有投票支持烏東獨立的數百名議員,又提議禁止在歐盟市場買賣俄羅斯國債,並針對制裁那些財政支援烏東分離勢力的銀行、企業或機構等。

局勢升溫波及範圍亦可能延伸至體育賽事,因歐聯決賽將於俄超球會辛尼特的主場舉行,歐洲足協只是表示正一直監察局勢,暫時沒有更改賽場的計劃,但有官員估計歐洲足協最終也要在壓力下改變選擇。

美國早前已率先以行政手段,制裁兩個烏東地區,禁止美國人出口商品、服務或技術到當地,亦不准美國人投資當地,或與當地人做生意等。面對西方可能排山倒海的制裁,俄羅斯外長拉夫羅夫回應指,已預期無論西方是否有理據,始終也會實施制裁,俄羅斯已長期習慣了這些制裁。

