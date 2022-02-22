灣區本週氣溫驟降 北灣最低氣溫或冰點以下（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區本星期氣溫驟降，北灣最低氣溫甚至會低於冰點，國家氣象局發出嚴寒警示，另外，灣區週二有可能下微雨。

灣區上星期異常溫暖，感覺像踏入初夏，星期日開始突然變得寒冷，總統日假期，大家外出時都加了衣服。

國家氣象局指出，一股乾燥的冷鋒導致灣區天氣大變，氣溫低於正常十度左右，星期二深夜至星期三清晨時分，北灣、沙加緬度地區、中谷、灣區以南的Salinas和San Benito縣，最低氣溫可能低於冰點，而最冷的時候，是星期三深夜至星期四清晨時分。

另外，週二早上灣區有機會下微雨，不過降雨量十分少，大家有可能察覺不到，最有可能下驟雨的地區是舊金山（三藩市）以南到Santa Cruz，和中部海岸地帶。

下雨時也有機會落冰雹，2000英尺或以上地區甚至可能下雪，Sierra山區會下雪。

灣區1月和2月極度乾旱，連續40多天沒有下過雨，週二下微雨是個突破。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。