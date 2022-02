灣區本週氣溫驟降 北灣最低氣溫或冰點以下（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區本星期氣溫驟降,北灣最低氣溫甚至會低於冰點,國家氣象局發出嚴寒警示,另外,灣區週二有可能下微雨。

灣區上星期異常溫暖,感覺像踏入初夏,星期日開始突然變得寒冷,總統日假期,大家外出時都加了衣服。

國家氣象局指出,一股乾燥的冷鋒導致灣區天氣大變,氣溫低於正常十度左右,星期二深夜至星期三清晨時分,北灣、沙加緬度地區、中谷、灣區以南的Salinas和San Benito縣,最低氣溫可能低於冰點,而最冷的時候,是星期三深夜至星期四清晨時分。

另外,週二早上灣區有機會下微雨,不過降雨量十分少,大家有可能察覺不到,最有可能下驟雨的地區是舊金山(三藩市)以南到Santa Cruz,和中部海岸地帶。

下雨時也有機會落冰雹,2000英尺或以上地區甚至可能下雪,Sierra山區會下雪。

灣區1月和2月極度乾旱,連續40多天沒有下過雨,週二下微雨是個突破。

