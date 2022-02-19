影評：帶美感的驚悚片《新狼人傳說》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

19世紀末，歐洲一個小鎮出現狼人 ，威脅整個小鎮的安危。

電影開頭，一次世界大戰中的一名士兵，在戰場中的醫院從他身上取出三顆子彈。其中一顆是銀製造而成。這顆子彈如何進入他的體內？

話說十多年前，當這名士兵還是一個孩童的時候，法國小鎮中一個富裕的人，因為不滿當時一批外人，在他的土地上搭棚棲息，而把這整個社區殺害。其中一個懂得巫術的女子，臨死前對這土地下毒咒。不久之後，小鎮中有人被殺，家中男童失縱，更有女傭被怪獸攻擊。這些事件是否相互關聯？

小鎮請來一個病理學家Holbrook 來研究。Holbrook 發現這裡發生的事，和他曾經經歷的狼人襲擊相似，於是幫助小鎮找出這罪惡的源頭。

《新狼人傳說》在去年的Sudance 電影節參展。電影真正恐怖鏡頭不多，取勝的是在氣氛營造方面，帶觀眾感受其中的未知。導演Sean Ellis 也親自攝影，在鏡頭掌握方面十分自信，有選擇性的運用遠鏡頭和特寫鏡頭，拍攝不同的攻擊畫面。而這部時代電影中的美術設計，更在幽靜的氣氛中，帶有美感。和市場上的其他恐怖片相比，顯示更高的藝術水平。

至於故事中的詛咒，卻也來自貪婪、社會中有地位與特權的人、自己的小心眼和不顧他人死活。這則寓言也提醒大家，施暴者即使不為自己的行為負責。最終付出代價的，也可以是自己的下一代。

《新狼人傳說 The Cursed》要大家考慮貪婪、自私的後果。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://ldentertainment.com/movies

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“The Cursed” Review: Aesthetically impressive gothic werewolf fable

“Screening Room” reviews “The Cursed”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://ldentertainment.com/movies

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