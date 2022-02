影評：帶美感的驚悚片《新狼人傳說》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

19世紀末,歐洲一個小鎮出現狼人 ,威脅整個小鎮的安危。

電影開頭,一次世界大戰中的一名士兵,在戰場中的醫院從他身上取出三顆子彈。其中一顆是銀製造而成。這顆子彈如何進入他的體內?

話說十多年前,當這名士兵還是一個孩童的時候,法國小鎮中一個富裕的人,因為不滿當時一批外人,在他的土地上搭棚棲息,而把這整個社區殺害。其中一個懂得巫術的女子,臨死前對這土地下毒咒。不久之後,小鎮中有人被殺,家中男童失縱,更有女傭被怪獸攻擊。這些事件是否相互關聯?

小鎮請來一個病理學家Holbrook 來研究。Holbrook 發現這裡發生的事,和他曾經經歷的狼人襲擊相似,於是幫助小鎮找出這罪惡的源頭。

《新狼人傳說》在去年的Sudance 電影節參展。電影真正恐怖鏡頭不多,取勝的是在氣氛營造方面,帶觀眾感受其中的未知。導演Sean Ellis 也親自攝影,在鏡頭掌握方面十分自信,有選擇性的運用遠鏡頭和特寫鏡頭,拍攝不同的攻擊畫面。而這部時代電影中的美術設計,更在幽靜的氣氛中,帶有美感。和市場上的其他恐怖片相比,顯示更高的藝術水平。

至於故事中的詛咒,卻也來自貪婪、社會中有地位與特權的人、自己的小心眼和不顧他人死活。這則寓言也提醒大家,施暴者即使不為自己的行為負責。最終付出代價的,也可以是自己的下一代。

《新狼人傳說 The Cursed》要大家考慮貪婪、自私的後果。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://ldentertainment.com/movies

