一股強大的風暴在週四席捲俄克拉荷馬州至緬因州大部分地區,國家氣象局對該地區發出冬季暴風雪警告,1300萬人受威脅。

國家氣象局表示,對俄克拉荷馬州至緬因州發出冬季暴風雪預警,週四至五生效,風暴會為部分地區帶來降雪,部分地區會有雷暴,帶來強風、冰雹,甚至可能引發龍捲風。

預測顯示惡劣天氣亦可能會為德州到阿拉巴馬州造成嚴重破壞,預計會有1300萬人受威脅。

週四早上,這股風暴已經經過達拉斯州,但沒有通報有大範圍破壞。

