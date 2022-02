世衛指特定條件下可縮短隔離期至7及10日

【有線新聞】

新型肺炎疫情在亞洲多個地區持續蔓延,世衛建議在特定條件下可縮短隔離時間。

南韓單日多逾10萬人確診,再創疫情新高,檢測站大排長龍,全國有45宗死亡病例,整體死亡率0.41%,仍然算低。政府調整現行防疫措施,公眾場所關門時間稍稍延長一小時至晚上10時,限聚令維持6人。專家預測,這波疫情月底至3月中到頂,之後可再次放寬社交距離措施。

日本近日每日平均新增八萬多宗確診,新加坡亦每日有萬多宗。

亞洲多個地區疫情持續高企,世衛提出新的臨時指引,建議疫情持續高企的地區,可考慮將確診者隔離期由14日減至10日,若確診人士檢測結果轉為陰性,未有病徵,隔離期可減半至7日,如無法以篩檢作縮短隔離期的指標,可以考慮以「是否有症狀」代替檢測,亦可考慮放寬接觸史追蹤措施,相信新建議可望紓緩關鍵服務壓力。

