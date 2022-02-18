世衛指特定條件下可縮短隔離期至7及10日

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新型肺炎疫情在亞洲多個地區持續蔓延，世衛建議在特定條件下可縮短隔離時間。

南韓單日多逾10萬人確診，再創疫情新高，檢測站大排長龍，全國有45宗死亡病例，整體死亡率0.41%，仍然算低。政府調整現行防疫措施，公眾場所關門時間稍稍延長一小時至晚上10時，限聚令維持6人。專家預測，這波疫情月底至3月中到頂，之後可再次放寬社交距離措施。

日本近日每日平均新增八萬多宗確診，新加坡亦每日有萬多宗。

亞洲多個地區疫情持續高企，世衛提出新的臨時指引，建議疫情持續高企的地區，可考慮將確診者隔離期由14日減至10日，若確診人士檢測結果轉為陰性，未有病徵，隔離期可減半至7日，如無法以篩檢作縮短隔離期的指標，可以考慮以「是否有症狀」代替檢測，亦可考慮放寬接觸史追蹤措施，相信新建議可望紓緩關鍵服務壓力。

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