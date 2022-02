通貨膨脹導致美國家庭每月多花費數百元（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

通貨膨脹創下40年來的新高,許多家庭表示,平均每月開支多出了幾百塊,而且還有花更多錢的趨勢。

穆迪研究中心的最新數據顯示,當前的通貨膨脹,使得美國家庭每月開支平均增加276美元,但是在佛羅里達州的Tampa市,人們覺得受到的影響最重。

Gina Tullio和她的四口之家就住在Tampa市郊,當地是全國通貨膨脹指數最高的地區,當地去年的通脹率為9.6%。

Gina說:「似是沒減緩的跡象,那正是真正的擔憂所在。」

照顧小孩的日托服務也漲價了,Gina說:「每星期漲了30美元。」

吃的也更貴了。

Gina說:「雞蛋貴了一美元,然後我查看了牛奶,一加侖貴了一塊五。」

漲價的當然還有汽油。

Gina說:「老天啊,4美元,我今天付4.09元(加侖)加油。」

但最大的痛苦還是要歸屬於Rita剛剛開張的意大利冰淇淋店,她已經為原材料價格上漲做好了準備,從紙到糖全都漲價。

她表示,她本不想漲價,但不漲價的代價是裁減掉自己的全部工資。

西班牙語裔族群最受到通貨膨脹的影響,西語裔在Tampa市地區的人口增長速度也超過了平均水平。

去年12月,Katherine Baez表示,她的房租每月漲了400塊,她說她付不起,所以搬走了,現在正在嘗試著打零工來彌補漲價,她的One-Woman美麗沙龍服務並不能滿足她的開銷。

Katherine說:「我得去做家庭和辦公室保潔,那很不舒適,但我必須得做。」

她表示,想要在眼下養活自己和兒子很困難,這在情感上也給她帶來了打擊。

說:「情感上很不確定,因為到期付賬單,你郤沒錢支付,你就會感到很沮喪,身為單身母親要養小孩,這非常困難。」

白宮與國會民主黨人都正在考慮暫停徵收每加侖18.4美仙的聯邦汽油稅,但有分析認為,此舉對於壓抑油價及壓抑通貨膨脹幫助不大,因為所降低的幅度不大,而且很可能被油公司吃掉。

此外,汽油價格上升也因為當前汽油供不應求,民眾的需求增加,但油站的庫存不足夠。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。