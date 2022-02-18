拜登稱俄羅斯將瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊

February 18, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

有關俄烏危機最新發展，總統拜登週五表示，俄羅斯在未來一星期，將會瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊，俄國總統普田就表示，他仍然希望透過外交途徑化解危機。

拜登週五表示，有情報顯示，俄軍正計劃在未來一個星期瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊，他說這次是冷戰結束以來最大的危機。

拜登再次警告說，如果俄國入侵烏克蘭，將要面對災難性後果，引來西方國家的嚴厲制裁。

拜登說:「別搞錯，俄國若按此計劃去做，將迎來災難性和沒必要的戰爭，美國及盟友已準備維護，北約每一吋領土免受威脅，以確保我們集體安全。」

拜登又重申，美國將不會派兵進入烏克蘭作戰，但仍會支持烏克蘭人民，俄羅斯仍然可以選擇透過外交途徑化解危機，重回談判。

拜登指出，俄國已經同意，美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫將於下星期四在歐洲會面，如果俄國在這段期間採取軍事行動，等於自取其咎，將外交大門關上，也要付出沉重代價。

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