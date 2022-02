拜登稱俄羅斯將瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊

【KTSF 張麗月報導】

有關俄烏危機最新發展,總統拜登週五表示,俄羅斯在未來一星期,將會瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊,俄國總統普田就表示,他仍然希望透過外交途徑化解危機。

拜登週五表示,有情報顯示,俄軍正計劃在未來一個星期瞄準烏克蘭首都基輔發動襲擊,他說這次是冷戰結束以來最大的危機。

拜登再次警告說,如果俄國入侵烏克蘭,將要面對災難性後果,引來西方國家的嚴厲制裁。

拜登說:「別搞錯,俄國若按此計劃去做,將迎來災難性和沒必要的戰爭,美國及盟友已準備維護,北約每一吋領土免受威脅,以確保我們集體安全。」

拜登又重申,美國將不會派兵進入烏克蘭作戰,但仍會支持烏克蘭人民,俄羅斯仍然可以選擇透過外交途徑化解危機,重回談判。

拜登指出,俄國已經同意,美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫將於下星期四在歐洲會面,如果俄國在這段期間採取軍事行動,等於自取其咎,將外交大門關上,也要付出沉重代價。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。