舊金山1月Omicron確診者 亞裔比率超白人

舊金山(三藩市)在1月的Omicron確診個案當中,亞裔佔的比率上升近6個百分點,甚至超過白人社群,這是不是跟農曆新年活動有關。

根據舊金山加大(UCSF)亞裔健康研究院的統計,Omicron變種病毒在舊金山引發的一波疫情,所有確診病例當中,亞裔佔的比率從12月的19.7%,上升至25.3%,白人佔的比率則從12月的33.4%,下降至19.9%。

傳染病學專家認為,有兩個主要因素,許多人回到工作崗位和農曆新年到來。

陳子平醫生說:「很多人和家人團聚吃飯,或是準備過年,另外一個還沒被證實的可能因素是,這裡的疫情在1月底下降,但是在亞洲其他地方則上升,所以要是人們往來兩地,即使在疫情期間比較少出遊,還是可能導致疫情升溫。」

陳子平醫生也指出,Omicron和之前幾波疫情不同,單單戴口罩還不足夠,亞裔在接種加強劑方面還是有所不足,很多人長時間避過感染病毒,但是Omicron的高傳染度一旦和其他人接觸,甚至是親人,就有感染的風險。

陳子平醫生說:「你確實必須知道,誰會跟你在同一個房間內,你是否需要做檢測,地點是否通風等,用這些方法來降低感染的風險。」

至於本週末的農曆新年大遊行,陳子平醫生表示,戶外遊行也要採納一系列防疫措施,需要注意的是人們在遊行前後的宴席和聚會,而要是懷疑被感染,可以在3到5天後做病毒檢測。

