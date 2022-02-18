舊金山1月Omicron確診者 亞裔比率超白人

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）在1月的Omicron確診個案當中，亞裔佔的比率上升近6個百分點，甚至超過白人社群，這是不是跟農曆新年活動有關。

根據舊金山加大（UCSF）亞裔健康研究院的統計，Omicron變種病毒在舊金山引發的一波疫情，所有確診病例當中，亞裔佔的比率從12月的19.7%，上升至25.3%，白人佔的比率則從12月的33.4%，下降至19.9%。

傳染病學專家認為，有兩個主要因素，許多人回到工作崗位和農曆新年到來。

陳子平醫生說：「很多人和家人團聚吃飯，或是準備過年，另外一個還沒被證實的可能因素是，這裡的疫情在1月底下降，但是在亞洲其他地方則上升，所以要是人們往來兩地，即使在疫情期間比較少出遊，還是可能導致疫情升溫。」

陳子平醫生也指出，Omicron和之前幾波疫情不同，單單戴口罩還不足夠，亞裔在接種加強劑方面還是有所不足，很多人長時間避過感染病毒，但是Omicron的高傳染度一旦和其他人接觸，甚至是親人，就有感染的風險。

陳子平醫生說：「你確實必須知道，誰會跟你在同一個房間內，你是否需要做檢測，地點是否通風等，用這些方法來降低感染的風險。」

至於本週末的農曆新年大遊行，陳子平醫生表示，戶外遊行也要採納一系列防疫措施，需要注意的是人們在遊行前後的宴席和聚會，而要是懷疑被感染，可以在3到5天後做病毒檢測。

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