衛生專家稱兒童目前除口罩仍為時過早

【KTSF 張擎鳳報導】

準備好除口罩？聯邦疾控中心（CDC）表示不要那樣急。

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci說:「我們正在與各方迫切希望，結束這一切的願望作鬥爭。」

最近的一項民意調查顯示，75%的美國人表示，他們在這場疫情中已經感到筋疲力盡。

但是，我們是否應該學會與病毒共存，還是應該繼續與之抗爭，受訪者在這兩種觀點上存在分歧。

許多衛生專家就認為，要繼續抗疫的同時，也要了解到病毒不會消失。

Fauci說:「我們能希望的最好結果就是，把它降到最低，到那時我們可以說，我們在社區中有病毒感染，但它並沒有擾亂社會運轉，我相信我們可以做到。」

事實上，我們還沒有到這一步，目前全國範圍內的新症、總體住院人數和死亡人數正在下降，全美只有3個州和波多黎各沒有宣布可以除口罩，而CDC也沒有改變口罩指引。

CDC主任Rochelle Walensky說:「它將基於數據和科學。」

學校裡的孩子也一樣，聯邦衛生專家說，現在除口罩還為時過早。

Fauci說:「讓兒童摘下口罩是不謹慎的，可能會造成感染增加的風險。」

但眾所周知，美國各州地方官員可以為自己的州做決策。

白宮新冠應對小組高級顧問Tom Inglesby醫生說:「我們知道地方官員會對什麼最適合，他們的學校做出自己的判斷，但我們希望地方官員能夠真正，仔細考慮所有的科學問題。」

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