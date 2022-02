衛生專家稱兒童目前除口罩仍為時過早

【KTSF 張擎鳳報導】

準備好除口罩?聯邦疾控中心(CDC)表示不要那樣急。

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci說:「我們正在與各方迫切希望,結束這一切的願望作鬥爭。」

最近的一項民意調查顯示,75%的美國人表示,他們在這場疫情中已經感到筋疲力盡。

但是,我們是否應該學會與病毒共存,還是應該繼續與之抗爭,受訪者在這兩種觀點上存在分歧。

許多衛生專家就認為,要繼續抗疫的同時,也要了解到病毒不會消失。

Fauci說:「我們能希望的最好結果就是,把它降到最低,到那時我們可以說,我們在社區中有病毒感染,但它並沒有擾亂社會運轉,我相信我們可以做到。」

事實上,我們還沒有到這一步,目前全國範圍內的新症、總體住院人數和死亡人數正在下降,全美只有3個州和波多黎各沒有宣布可以除口罩,而CDC也沒有改變口罩指引。

CDC主任Rochelle Walensky說:「它將基於數據和科學。」

學校裡的孩子也一樣,聯邦衛生專家說,現在除口罩還為時過早。

Fauci說:「讓兒童摘下口罩是不謹慎的,可能會造成感染增加的風險。」

但眾所周知,美國各州地方官員可以為自己的州做決策。

白宮新冠應對小組高級顧問Tom Inglesby醫生說:「我們知道地方官員會對什麼最適合,他們的學校做出自己的判斷,但我們希望地方官員能夠真正,仔細考慮所有的科學問題。」

