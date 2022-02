舊金山華裔雜貨店兩店主涉非法售賣中國進口煙被判刑

【KTSF】

加州司法部長Rob Bonta週五宣布,位於舊金山的一家雜貨店的兩名華裔店主,因為向沒有執照的中國煙草業者購買香菸並轉賣,被控跟非法菸草經銷有關的兩項罪名,兩人在去年對其中一項控罪認罪後,現在被判刑和罰款。

根據Bonta週五發布的聲明,兩名華裔被告姓Wu,是兄弟姊妹關係,他們在舊金山市經營D&K Herb and Grocery雜貨店。

根據法庭文件,從2020年4月到6月期間,被告向沒有許可的中國經銷商或批發商購買香菸,進口到美國後再轉賣,還透過不同的郵寄中心,以規避向加州稅費局支付稅款,涉及的進口數額超過2,700箱香菸。

兩人原本被控兩項罪名,包括從未獲許可的經銷商購賣香菸,以及持有未蓋印香菸做銷售,兩人在去年底承認第一項控罪。

Bonta週五宣布,兩名被告均被判刑兩年,受正式監管的緩刑,並支付77,576元給加州稅費局,以及支付5萬元的調查開支給加州司法部,作為認罪協議的一部份。

兩位被告也交出他們的煙草零售執照。

