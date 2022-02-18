Pleasanton市警員開槍打死家暴案嫌犯

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Pleasanton市週四發生警察開槍打死嫌犯的案件，當地警方週四中午接報，前往該市Willow Ave靠近Dublin捷運站的一個公寓單位，處理一宗家暴案件時，與一名家暴嫌犯對峙，最終將他開槍打死。

警方在中午接獲一名自稱是家暴受害人的婦女報警，到場後案中的家暴嫌犯，將自己在Galloway公寓住宅一樓的單位內設置障礙，與警方對峙數個小時。

有目擊者看到大約3時半左右，警方將一個窗戶打破，準備進入單位內，隨後有鄰居拍攝到這名嫌犯從公寓走出來到警察面前，隨後聽到一聲槍響，兩名警員立即開了數槍反擊。

鄰居表示，公寓內的一對男女剛搬來不久，其中該名女性在公寓的出租辦公室工作，警方則證實事件涉及兩名警員，他們都沒有受傷，嫌犯則證實死亡。

當局並未公布警員姓名，強調目前案件仍在調查中。

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