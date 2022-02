Pleasanton市警員開槍打死家暴案嫌犯

【KTSF】

Pleasanton市週四發生警察開槍打死嫌犯的案件,當地警方週四中午接報,前往該市Willow Ave靠近Dublin捷運站的一個公寓單位,處理一宗家暴案件時,與一名家暴嫌犯對峙,最終將他開槍打死。

警方在中午接獲一名自稱是家暴受害人的婦女報警,到場後案中的家暴嫌犯,將自己在Galloway公寓住宅一樓的單位內設置障礙,與警方對峙數個小時。

有目擊者看到大約3時半左右,警方將一個窗戶打破,準備進入單位內,隨後有鄰居拍攝到這名嫌犯從公寓走出來到警察面前,隨後聽到一聲槍響,兩名警員立即開了數槍反擊。

鄰居表示,公寓內的一對男女剛搬來不久,其中該名女性在公寓的出租辦公室工作,警方則證實事件涉及兩名警員,他們都沒有受傷,嫌犯則證實死亡。

當局並未公布警員姓名,強調目前案件仍在調查中。

