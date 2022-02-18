一家三口南加行山高溫脫水亡 死前曾多次向外求救

【KTSF 嚴劍蓉報導】

有關一家三口連同寵物犬，去年8月在Sierra國家公園行山期間離奇死亡的案件，Mariposa縣警去年10月公布，這個家庭是因為高溫脫水死亡，透過聯邦調查局（FBI）的協助，並經過多個月的努力，警方終於取得男事主手機內的資料，證實這家人死前曾經多次嘗試向外求救。

根據男事主John Gerrish手機內的資料，縣警重組事發當日，這家人的行山路徑和時間，Gerrish及太太Ellen Chung，以及兩人一歲的女兒，帶同寵物犬，早上約7時44分開始行山，沿途拍攝多張照片，又自拍全家福。

到早上11時56分，事主向外發訊息求助，表示正在回程，無水、過熱與寶寶一起，他也試過打電話求救，不計911打過5次電話，但由於他們所在的地點沒有訊號，所以短訊和電話都打不出。

警方指出，當日天氣酷熱，下午氣溫高達華氏109度，這家人當時已走了6.5英里，距離他們的汽車只有1.5英里，在最後上斜的路段不支倒地，帶在身上的2.5公升水樽已沒有水。

他們行山後失蹤，親友報警，當局兩日後發現這家人的屍體。

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