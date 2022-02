【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市議會週四通過興建新運動家A’s球場的環境評估報告,令這項在奧克蘭建球場的計劃邁進一大步。

奧克蘭運動家A’s的主席Dave Kaval表示,雖然還沒有最後一關的批准,但這是建新球場計劃走得最遠的一步,他希望市議會接下來會接納全盤發展計劃。

在靠近Jack London Square的Howard Terminal,是計劃新球場的地點,球場將會有35,000個座位,發展項目也包括酒店、商店和大約3千個住屋單位。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。