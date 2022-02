【KTSF 尹晉豪報導】

週五早上北灣221號公路附近的29號公路發生槍擊事件,導致多條車道關閉幾個小時,一名男子頭部受傷需要送院,一名越南裔疑犯被控企圖謀殺。

Napa縣警表示,現年42歲的Tuong面對企圖謀殺、劫車和持械等嚴重罪名而被關押,調查人員表示,Nguyen早上6點40分,在29號高速公路,從汽車的乘客座位,向一輛白色pickup貨車司機開槍。

儘管受害人頭部受傷,但仍能撥打911,警察到達現場後,將他送往醫院,他的傷勢尚未公佈。

Nguyen同日還涉嫌在Napa市中心搶劫一部汽車,他在221號公路被警方截停和拘捕。

劫車受害者並沒有受傷,其後警方封閉該高速公路,交通堵塞了數小時。

任何人如果有案件資料,請致電警方(707) 253-4458。

