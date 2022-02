紐森提議7月暫停加汽油稅 民主黨人反對（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

面對創紀錄的高油價底下,州長紐森提議在7月暫停加汽油稅,但有加州議會民主黨人就表示,反對紐森這項提議,因為他們認為加汽油稅所產生的5億美元,將可用於重要項目。

現時加州的平均汽油價格為每加侖4.72元,是全國最高的,比一年前上升了1.30元。

根據美國汽車協會AAA的數據,全國平均汽油價格為每加侖3.51元,週四本台就去了一間超過每加侖5美元的油站,訪問了一些司機。

黃女士說:「那麼高也接受,真的很沒辦法,因為我住在很遠的地方來上班,我原來加油是每一桶油30、40塊左右,現在我今天加的時候是70元。」

Rick說:「極高的汽油價格,幾年前我就知道他們會竭盡全力,加到每加侖5元,看起來他們成功了,我不知道它會持續多久。」

不知道司機對汽油稅上調有什麼看法呢?

黃女士說:「我也沒辦法,我真沒辦法,好像很無奈,只是在私下和朋友們在一起抱怨,也僅此而已。」

對於州長紐森提議暫停在7月加汽油稅,加州眾議院議長Anthony Rendon表示,他與州眾議院內其他民主黨人都感到憂慮,認為州長此舉可能會危及加州的就業,甚至會抑制一些經濟增長,他強調州議會通過加汽油稅是有特別理由,是用在確保公共交通暢順、

確保公路安全、確保有關項目的工人有工開,而這個對加州的經濟有意義。

加州眾議院共和黨領袖James Gallagher就批評民主黨領袖的觀點,他指出,汽油價格創新高,對開車上班送小朋友上學的加州人來講是越來越不好過,而加州坐擁400億的盈餘,此時此刻這些錢應該有更好用途。

根據稅務管理員聯合會的數據,加州的汽油稅是每加侖51.1美仙,僅次於賓夕法尼亞州。

州長紐森在他1月份的預算中,提議至少在本年內暫停增加汽油稅,此舉將使加州損失約5.23億的收入,而這些錢可以用來修橋補路,紐森表示,這些錢可以從加州457億美元的盈餘中拿出來。

白宮與國會民主黨人都正在考慮暫停徵收每加侖18.4美仙的聯邦汽油稅,但有分析認為,此舉對於壓抑油價及壓抑通貨膨脹幫助不大,因為所降低的幅度不大,而且很可能被油公司「吃掉」。

此外,汽油價格上升,也因為當前汽油供不應求,民眾的需求增加,但油站的庫存不足。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。