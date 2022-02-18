紐森提議7月暫停加汽油稅 民主黨人反對（視頻）

February 18, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 尹晉豪報導】

面對創紀錄的高油價底下，州長紐森提議在7月暫停加汽油稅，但有加州議會民主黨人就表示，反對紐森這項提議，因為他們認為加汽油稅所產生的5億美元，將可用於重要項目。

現時加州的平均汽油價格為每加侖4.72元，是全國最高的，比一年前上升了1.30元。

根據美國汽車協會AAA的數據，全國平均汽油價格為每加侖3.51元，週四本台就去了一間超過每加侖5美元的油站，訪問了一些司機。

黃女士說：「那麼高也接受，真的很沒辦法，因為我住在很遠的地方來上班，我原來加油是每一桶油30、40塊左右，現在我今天加的時候是70元。」

Rick說：「極高的汽油價格，幾年前我就知道他們會竭盡全力，加到每加侖5元，看起來他們成功了，我不知道它會持續多久。」

不知道司機對汽油稅上調有什麼看法呢？

黃女士說：「我也沒辦法，我真沒辦法，好像很無奈，只是在私下和朋友們在一起抱怨，也僅此而已。」

對於州長紐森提議暫停在7月加汽油稅，加州眾議院議長Anthony Rendon表示，他與州眾議院內其他民主黨人都感到憂慮，認為州長此舉可能會危及加州的就業，甚至會抑制一些經濟增長，他強調州議會通過加汽油稅是有特別理由，是用在確保公共交通暢順、
確保公路安全、確保有關項目的工人有工開，而這個對加州的經濟有意義。

加州眾議院共和黨領袖James Gallagher就批評民主黨領袖的觀點，他指出，汽油價格創新高，對開車上班送小朋友上學的加州人來講是越來越不好過，而加州坐擁400億的盈餘，此時此刻這些錢應該有更好用途。

根據稅務管理員聯合會的數據，加州的汽油稅是每加侖51.1美仙，僅次於賓夕法尼亞州。

州長紐森在他1月份的預算中，提議至少在本年內暫停增加汽油稅，此舉將使加州損失約5.23億的收入，而這些錢可以用來修橋補路，紐森表示，這些錢可以從加州457億美元的盈餘中拿出來。

白宮與國會民主黨人都正在考慮暫停徵收每加侖18.4美仙的聯邦汽油稅，但有分析認為，此舉對於壓抑油價及壓抑通貨膨脹幫助不大，因為所降低的幅度不大，而且很可能被油公司「吃掉」。

此外，汽油價格上升，也因為當前汽油供不應求，民眾的需求增加，但油站的庫存不足。

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