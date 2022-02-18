非裔青年Daunte Wright槍擊命案 前女警Kim Potter被判監兩年

【KTSF 張麗月報導】

黑人青年Daunte Wright槍擊命案，被告前任女警Kim Potter週五獲判監禁兩年。

槍擊命案去年4月發生在明尼蘇達州一個交通路口，當時女警Potter持有法庭指令企圖拘捕黑人青年Daunte Wright時，Wright試圖開車逃走，女警為了保護另一名警員，避免被車撞倒，於是向Wright開槍，被告說她以為所用的是電擊槍，但怎料是真手槍。

死者母親Katie Bryant說:「警員應該是提供服務和保護，但奪取我們太多，她開槍打中心臟奪走我們的孩子，她打碎了我們的心。」

49歲被告在警隊工作了26年，去年12月時，她被控的一級和二級殺人罪，兩項控罪全部成立，她週五出席判刑聆訊時顯得激動，也要求死者家人原諒。

Potter說:「我為Daunte及你們所有人祈禱，一天很多次。」

死者家人先前要求法官判被告最高的刑期監禁，但法官認為，被告無意傷害任何人，於是判被告監禁兩年。

如果行為良好，被告實際上只需服刑16個月，之後可以獲得特別假釋。

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