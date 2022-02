非裔青年Daunte Wright槍擊命案 前女警Kim Potter被判監兩年

【KTSF 張麗月報導】

黑人青年Daunte Wright槍擊命案,被告前任女警Kim Potter週五獲判監禁兩年。

槍擊命案去年4月發生在明尼蘇達州一個交通路口,當時女警Potter持有法庭指令企圖拘捕黑人青年Daunte Wright時,Wright試圖開車逃走,女警為了保護另一名警員,避免被車撞倒,於是向Wright開槍,被告說她以為所用的是電擊槍,但怎料是真手槍。

死者母親Katie Bryant說:「警員應該是提供服務和保護,但奪取我們太多,她開槍打中心臟奪走我們的孩子,她打碎了我們的心。」

49歲被告在警隊工作了26年,去年12月時,她被控的一級和二級殺人罪,兩項控罪全部成立,她週五出席判刑聆訊時顯得激動,也要求死者家人原諒。

Potter說:「我為Daunte及你們所有人祈禱,一天很多次。」

死者家人先前要求法官判被告最高的刑期監禁,但法官認為,被告無意傷害任何人,於是判被告監禁兩年。

如果行為良好,被告實際上只需服刑16個月,之後可以獲得特別假釋。

