FDA警告民眾勿使用Similac等品牌部分嬰兒配方奶粉

【KTSF 韓千繪報導】
聯邦食品及藥品管理局（FDA）警告民眾，不要使用密歇根州Abbott Nutrition工廠生產的某些嬰兒配方奶粉。
FDA建議消費者暫時不要使用Abbott Nutrition公司在密歇根州Sturgis地區工廠生產的部份Similac、Alimentum或EleCare牌子的嬰兒配方奶粉，而生產商也配合FDA的調查，召回有關產品，包括代碼的前兩位數字是22到37，容器上的代碼包含K8、SH或Z2，有效期為2022年4月1日或更晚。
FDA正在調查來自明尼蘇達、俄亥俄和德州這三個州的四宗嬰兒疾病的投訴，三宗與克羅諾桿菌（Cronobacter）有關，一宗與沙門氏菌有關，四個病例均住院治療，其中一個病例可能因克羅諾桿菌感染死亡。
克羅諾桿菌會引起嚴重的、危及生命的感染如敗血症，或腦膜炎，也可能導致腸道損傷，並可能通過血液傳播到身體的其他部位。
沙門氏菌是一組可引起胃腸道疾病和發燒的細菌，更嚴重的沙門氏菌病病，例包括高燒、疼痛、頭痛、嗜睡、皮疹，在某些情況下可能會致命，Abbott Nutrition公司在密歇根州Sturgis工廠生產的奶粉產品遍布美國各地，並可能出口到其他國家。
除了被召回的產品之外，該公司的其他產品不受影響，不過家長還是要多加小心，必要時馬上聯絡兒科醫生。
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