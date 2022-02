FDA警告民眾勿使用Similac等品牌部分嬰兒配方奶粉

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦食品及藥品管理局(FDA)警告民眾,不要使用密歇根州Abbott Nutrition工廠生產的某些嬰兒配方奶粉。

FDA建議消費者暫時不要使用Abbott Nutrition公司在密歇根州Sturgis地區工廠生產的部份Similac、Alimentum或EleCare牌子的嬰兒配方奶粉,而生產商也配合FDA的調查,召回有關產品,包括代碼的前兩位數字是22到37,容器上的代碼包含K8、SH或Z2,有效期為2022年4月1日或更晚。

FDA正在調查來自明尼蘇達、俄亥俄和德州這三個州的四宗嬰兒疾病的投訴,三宗與克羅諾桿菌(Cronobacter)有關,一宗與沙門氏菌有關,四個病例均住院治療,其中一個病例可能因克羅諾桿菌感染死亡。

克羅諾桿菌會引起嚴重的、危及生命的感染如敗血症,或腦膜炎,也可能導致腸道損傷,並可能通過血液傳播到身體的其他部位。

沙門氏菌是一組可引起胃腸道疾病和發燒的細菌,更嚴重的沙門氏菌病病,例包括高燒、疼痛、頭痛、嗜睡、皮疹,在某些情況下可能會致命,Abbott Nutrition公司在密歇根州Sturgis工廠生產的奶粉產品遍布美國各地,並可能出口到其他國家。

除了被召回的產品之外,該公司的其他產品不受影響,不過家長還是要多加小心,必要時馬上聯絡兒科醫生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。