林鄭引用緊急法押後香港特首選舉至5月8日

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》押後特首選舉,由下月底延期至5月8日舉行。林鄭月娥解釋要集中力量應對疫情,加上選舉帶來公共衛生風險,社交距離措施會影響競選工作,削弱選舉公平公正,押後選舉是合理的決定。

數天前才評估特首選舉可以如期舉行的林鄭月娥,在中國國家主席習近平發出抗疫指示後改變決定。

林鄭月娥說:「我們現在估計至少兩、三個月才可以令疫情穩定。原定在2022年3月27日舉行的第六屆行政長官選舉日,將會押後至2022年5月8日舉行。辦一場選舉儘管只是涉及1,462名選舉委員會委員,但是這個選舉本身帶來一定的公共衛生風險。特區政府必須集中力量應對疫情,不應分心、亦不容有失,這亦符合國家主席習近平近日的重要指示精神,需要把穩控疫情,作為當前壓倒一切的任務。」

今次押後特首選舉與前年押後立法會選舉一樣引用《緊急法》,不同的是確診個案多當年幾十倍,林鄭月娥說兩個押後決定都是合適。

林鄭月娥說:「如果你說現在有1,000宗,當時100宗不用怕,但當時第三波疫情前,我們都未見過這些數字對不對,亦沒人能夠像先知知道這140多宗是見頂了。在社交距離限制下,候選人將沒法正常進行參選工作,削弱了選舉公平、公正、公開,以公共衛生考慮,當日亦是有理有據的決定。」

押後了的特首選舉提名期4月展開、隔21天投票,林鄭月娥說延期得到中央的同意,屆時疫情嚴重會再延期,一旦延期到6月30日後就要中央負責。

港澳辦發聲明說,香港第五波疫情迅速蔓延,特區政府推遲選舉十分必要、合理合法,中央充分理解和支持。又說推遲選舉有利團結帶領社會各界,集中精力抗疫,全力保障市民生命安全和身體健康,維護社會大局穩定,符合香港整體和長遠利益。

