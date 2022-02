香港增3,629宗確診 政府放寬結束隔離條件加快床位流轉

【有線新聞】

香港週五新增3,627宗本地確診,初步確診約7,600宗,新增30間院舍有院友或職員染疫,再多兩名有長期病患的長者離世,另有10人危殆。早前放寬的隔離設施出院準則,確診者留在家居隔離滿七天後,只要快速檢測呈陰性便可外出。

政府放寬了結束隔離條件,加快床位流轉、處理更多病人,獲准離開的病人要留在家中多七日,檢測呈陰性才可離開家居,不過甚麼檢測才認可,前一日沒有提到。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「14日檢測使用(快速)抗原測試便可,當然有個別人士覺得不放心、到社區檢測中心做,取回陰性報告再上班,當然沒有問題。」

醫管局多次呼籲私家醫生協助抗疫,但有私家醫生業界代表說有醫生都想協助,但醫管局沒有好好統籌。

私人執業專科醫生協會郭寶賢說:「醫管局不應只是呼籲,只是呼籲,醫生也不知自己要做甚麼工作、不知如何報名。不知有甚麼工作時,有時便會沒了積極性,如果我知道我是去那裡工作,甚麼崗位、何時、甚麼日子能列表出來,我便可直接報名。」

醫院管理局總行政經理何婉霞說:「都有收到一些意見,我們有一個名叫兼職辦公室,統籌所有兼職申請,我們都優化了整體申請流程,包括現在用電話、用WhatsApp,其實都已經可以做到申請。專人會聯絡他(私家醫生),其實我們都盡量希望要快,即是說今日上午申請,有些下午已安排到。」

新增3,000多確診與星期四公布的6,000多宗確診數字明顯有很大出入,衞生防護中心承認數字滯後,張竹君說:「我們檢視後應該有很多私家化驗所未能將樣本送回,當然我們的化驗所都積下一些樣本、數量不多,但是很多私家化驗所未送到樣本,數間也差些,可能大家的負荷超出本身能力。」

