香港增3,629宗確診 政府放寬結束隔離條件加快床位流轉

【有線新聞】

香港週五新增3,627宗本地確診，初步確診約7,600宗，新增30間院舍有院友或職員染疫，再多兩名有長期病患的長者離世，另有10人危殆。早前放寬的隔離設施出院準則，確診者留在家居隔離滿七天後，只要快速檢測呈陰性便可外出。

政府放寬了結束隔離條件，加快床位流轉、處理更多病人，獲准離開的病人要留在家中多七日，檢測呈陰性才可離開家居，不過甚麼檢測才認可，前一日沒有提到。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「14日檢測使用（快速）抗原測試便可，當然有個別人士覺得不放心、到社區檢測中心做，取回陰性報告再上班，當然沒有問題。」

醫管局多次呼籲私家醫生協助抗疫，但有私家醫生業界代表說有醫生都想協助，但醫管局沒有好好統籌。

私人執業專科醫生協會郭寶賢說：「醫管局不應只是呼籲，只是呼籲，醫生也不知自己要做甚麼工作、不知如何報名。不知有甚麼工作時，有時便會沒了積極性，如果我知道我是去那裡工作，甚麼崗位、何時、甚麼日子能列表出來，我便可直接報名。」

醫院管理局總行政經理何婉霞說：「都有收到一些意見，我們有一個名叫兼職辦公室，統籌所有兼職申請，我們都優化了整體申請流程，包括現在用電話、用WhatsApp，其實都已經可以做到申請。專人會聯絡他（私家醫生），其實我們都盡量希望要快，即是說今日上午申請，有些下午已安排到。」

新增3,000多確診與星期四公布的6,000多宗確診數字明顯有很大出入，衞生防護中心承認數字滯後，張竹君說：「我們檢視後應該有很多私家化驗所未能將樣本送回，當然我們的化驗所都積下一些樣本、數量不多，但是很多私家化驗所未送到樣本，數間也差些，可能大家的負荷超出本身能力。」

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。