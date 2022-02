舊金山華埠開業近40年老字號捱過疫情 生意終有轉機（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎疫情對小商業帶來衝擊,其中包括老字號店舖,舊金山(三藩市)華埠一間開業將近40年的老字號捱過了疫情,現在生意有轉機,守業幾十年的老闆夫婦二人,今年的新年願望是什麼呢?

譚紀任(Thomas Tam)和太太蕭宏平(Henrietta Tam),40年前在舊金山華埠這裡開辦龍子行,專門度身定做和售賣婚嫁喜慶的服裝。

蕭宏平說:「這是基本的款式,李孟賢的女兒結婚時,在這裡做衣服的。」

舊金山華埠小姐選美部分參賽佳麗的旗袍也在這裡定做,兩年前疫情衝擊下,舖頭生意大受打擊。

蕭宏平說:「市長一宣布居家令時,我們關門六個月,前年9月重新開張時,我們幾乎一成生意都沒有,幾乎沒有人在街上行,疫情期間買賣明顯少了,因為人們會在網上訂購,甚至減少了儀式,而我們以訂做為主,買賣都有但明顯少了。」

太太蕭宏平做服裝設計,兩夫婦來到舊金山繼續經營這門傳統行業,請師傅為客人縫製度身定做的服裝,最近他們的作品陳列在名店Saks Fifth Avenue的櫥窗。

譚紀任說:「主要以中國模式,中國的傳統模式,尤其是服裝方面,欣賞我們正式的傳統服裝,西人很欣賞。」

自從去年疫情放緩經濟重開之後,他們的生意恢復了五成,婚嫁擺酒以及選美活動,都有助這家老店生意的恢復,這對夫婦仍未考慮退休。

譚紀任說:「希望政府體恤我們小商業,能幫助我們一部分資金,就更加好,我們希望今年虎年開始老虎生威,把疫症消滅重振我們各行各業,希望生意好轉。」

