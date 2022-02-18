舊金山華埠開業近40年老字號捱過疫情 生意終有轉機（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎疫情對小商業帶來衝擊，其中包括老字號店舖，舊金山（三藩市）華埠一間開業將近40年的老字號捱過了疫情，現在生意有轉機，守業幾十年的老闆夫婦二人，今年的新年願望是什麼呢？

譚紀任（Thomas Tam）和太太蕭宏平（Henrietta Tam），40年前在舊金山華埠這裡開辦龍子行，專門度身定做和售賣婚嫁喜慶的服裝。

蕭宏平說:「這是基本的款式，李孟賢的女兒結婚時，在這裡做衣服的。」

舊金山華埠小姐選美部分參賽佳麗的旗袍也在這裡定做，兩年前疫情衝擊下，舖頭生意大受打擊。

蕭宏平說:「市長一宣布居家令時，我們關門六個月，前年9月重新開張時，我們幾乎一成生意都沒有，幾乎沒有人在街上行，疫情期間買賣明顯少了，因為人們會在網上訂購，甚至減少了儀式，而我們以訂做為主，買賣都有但明顯少了。」

太太蕭宏平做服裝設計，兩夫婦來到舊金山繼續經營這門傳統行業，請師傅為客人縫製度身定做的服裝，最近他們的作品陳列在名店Saks Fifth Avenue的櫥窗。

譚紀任說:「主要以中國模式，中國的傳統模式，尤其是服裝方面，欣賞我們正式的傳統服裝，西人很欣賞。」

自從去年疫情放緩經濟重開之後，他們的生意恢復了五成，婚嫁擺酒以及選美活動，都有助這家老店生意的恢復，這對夫婦仍未考慮退休。

譚紀任說:「希望政府體恤我們小商業，能幫助我們一部分資金，就更加好，我們希望今年虎年開始老虎生威，把疫症消滅重振我們各行各業，希望生意好轉。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。