中文沉浸式College Park小學今年再參加舊金山農曆新年巡遊

【KTSF 萬若全報導】

舊金山農曆新年巡遊週六舉行，San Mateo中文沉浸式College Park小學今年再次參加遊行，師生家長都很興奮。

College Park小學，今年是第十年參加舊金山農曆新年巡遊，參與巡遊的師生及家長，穿著色彩鮮艷的唐裝加上道具，都是San Mateo Foster City，聯合學區中文學習之友家長們贊助，今年有4位五年級畢業生，他們從一年級就參加，打鈴鼓、小鼓、油傘，這次終於輪到她們打大鼓。

五年級學生羅時雯說:「我們四個從一年級開始，每年參加中國新年遊行，今天我們五年級了，是我們最後一年表演，我們終於可以打大鼓，大家都很高興。」

五年級學生劉美辰說:「我們今年五年級有八個人參加遊行，可是我們只有四個大鼓，為了讓大家在畢業以前留下美好的記憶，我們分成兩組打大鼓，所以大家都能打得到，我們非常期待我們的表演。」

也有畢業生跟弟弟妹妹一起參加。

五年級學生黃詩韻說:「這是我最後一年表演，這是第一次和我的弟弟妹妹一起表演。」

五年級學生麗平說:「我很高興可以跟妹妹一起表演。」

負責節目規劃的米諾文老師說，每年主題都會配合12生肖，今年當然跟老虎有關，此外，米老師帶領學校參加巡遊這麼多年，學生過去一個月都利用午休時間練習，他發覺孩子們的學習速度也越來越快，而這也是米老師首次跟兒子一起參加。

學生張榮軒說:「這是我第一次參加遊行活動，我很興奮，雖然午飯不能跟朋友玩，可是我覺得很值得。」

College Park小學老師米諾文（Mr. Milburn）說:「（你給兒子中文打幾分？）十分吧，我也很高興他今年能參加，我們去年不能去，因為沒有遊行，今年很高興我們可以在一起。」

去年由於疫情，農曆新年遊行改線上舉行，College Park小學也是首次缺席，今年再度恢復，興奮之餘也不忘做好防疫措施。

家長/遊行總指揮莫禮瑛說:「大家都很緊張因為疫情，最重要的我們確保所有人都安全，遵守規則，我們會提醒全部小孩跟參與的人，有沒有打疫苗。」

今年的遊行跟過往有些不同，遊行是在星期六下午六點開始，但是在星期天下午六點才在本台KTSF 26台播出。

全美華人也可以透過VUit網上串流直播平台，跟灣區觀眾一同收看遊行轉播。

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