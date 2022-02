中文沉浸式College Park小學今年再參加舊金山農曆新年巡遊

【KTSF 萬若全報導】

舊金山農曆新年巡遊週六舉行,San Mateo中文沉浸式College Park小學今年再次參加遊行,師生家長都很興奮。

College Park小學,今年是第十年參加舊金山農曆新年巡遊,參與巡遊的師生及家長,穿著色彩鮮艷的唐裝加上道具,都是San Mateo Foster City,聯合學區中文學習之友家長們贊助,今年有4位五年級畢業生,他們從一年級就參加,打鈴鼓、小鼓、油傘,這次終於輪到她們打大鼓。

五年級學生羅時雯說:「我們四個從一年級開始,每年參加中國新年遊行,今天我們五年級了,是我們最後一年表演,我們終於可以打大鼓,大家都很高興。」

五年級學生劉美辰說:「我們今年五年級有八個人參加遊行,可是我們只有四個大鼓,為了讓大家在畢業以前留下美好的記憶,我們分成兩組打大鼓,所以大家都能打得到,我們非常期待我們的表演。」

也有畢業生跟弟弟妹妹一起參加。

五年級學生黃詩韻說:「這是我最後一年表演,這是第一次和我的弟弟妹妹一起表演。」

五年級學生麗平說:「我很高興可以跟妹妹一起表演。」

負責節目規劃的米諾文老師說,每年主題都會配合12生肖,今年當然跟老虎有關,此外,米老師帶領學校參加巡遊這麼多年,學生過去一個月都利用午休時間練習,他發覺孩子們的學習速度也越來越快,而這也是米老師首次跟兒子一起參加。

學生張榮軒說:「這是我第一次參加遊行活動,我很興奮,雖然午飯不能跟朋友玩,可是我覺得很值得。」

College Park小學老師米諾文(Mr. Milburn)說:「(你給兒子中文打幾分?)十分吧,我也很高興他今年能參加,我們去年不能去,因為沒有遊行,今年很高興我們可以在一起。」

去年由於疫情,農曆新年遊行改線上舉行,College Park小學也是首次缺席,今年再度恢復,興奮之餘也不忘做好防疫措施。

家長/遊行總指揮莫禮瑛說:「大家都很緊張因為疫情,最重要的我們確保所有人都安全,遵守規則,我們會提醒全部小孩跟參與的人,有沒有打疫苗。」

今年的遊行跟過往有些不同,遊行是在星期六下午六點開始,但是在星期天下午六點才在本台KTSF 26台播出。

全美華人也可以透過VUit網上串流直播平台,跟灣區觀眾一同收看遊行轉播。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。