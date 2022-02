舊金山華埠週末舉行農曆新年花市街會和花車巡遊

【KTSF 尹晉豪報導】

因為疫情而停辦了一年的舊金山(三藩市)華埠農曆新年花市街會和花車巡遊活動,將在星期六正式登場,與此同時,舊金山交通局在這週末提供農曆新年免費乘搭公車計劃,一同慶祝。

農曆新年花車大巡遊回歸舊金山,這項活動被國際節日和活動協會評為世界十大巡遊之一,同時亦是亞洲以外最大型的慶祝農曆新年巡遊。

花車巡遊會在週六下午6點正式開始,主辦方中華總商會亦規定,花車遊行路線内,所有工作人員及參加者必須接種完整疫苗,或者展示陰性檢測證明。

而在上個週末新鮮出爐的舊金山華埠小姐,以及所有參賽佳麗,也會按傳統參加巡遊。

而花市街會的舉行時間就是星期六上午10點至下午4點30分,和星期日上午9點至下午5點,當日會有老少皆宜的娛樂活動,大家可以欣賞舞台上的中國民間舞蹈、戲曲、鼓樂等等表演。

另一方面,舊金山交通局亦宣佈從2月19日早上5點開始至2月21日早上5點,提供免費乘搭Muni巴士、輕軌和纜車的計劃,又提示大家上車不要拍Clipper卡。

交通局表示,希望透過促進華埠的交通聯繫,可以幫助社區經濟,讓大家一同慶祝疫情後首度恢復的大型活動,又非常感激市參事的協助。

同時,交通局表示,為了幫助華埠經濟復甦,鼓勵更多人到華埠消費,在花園角停車場提供頭兩小時免費停車,直至2月28日為止。

而因為街會和花車巡遊的關係,公車的路線和服務從週五晚上11點開始會受到影響,服務將於週日晚上11點恢復正常。

12號巴士將改變路綫,Pacific & Grant街將不設停站,同時亦有多條街道封閉,和Muni巴士和纜車服務受影響,詳情可瀏覽Sfmta.com。

本台會在週日下午6至8點播放農曆新年大巡遊,而當日的新聞會提前至5點半播放,敬請留意。

